大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次ぎ苦しんだ。ブレイク・トライネン投手も不本意な成績に終わってしまったリリーフの一人だが、デーブ・ロバーツ監督は今季の復調を信じているようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。

トライネンは2024年は50登板で防御率1.93と好成績をマークしたが、2025年は32登板で防御率5.40と数字が大きく下落。今季38歳を迎えることもあり、復調は一筋縄ではいかないのではという見方も少なくない。

同メディアは「ドジャースで7年目を迎えるベテランのトライネンは、かつての圧倒的な投球を取り戻せるのだろうか。ロバーツ監督によれば、答えは『間違いなくイエス』だという。同監督は現段階でどれだけの力が残っているかと問われると、迷いなくこう答えた」と言及。

続けて、「まだまだ力は残っている。年齢は一つの要素かもしれないが、私にとって大事なのは自分の目で見たものと、ボールの動きだ。彼は健康を取り戻し、しっかり投げられている。ボールの出もとてもいいし、体の動きもいい。まだ強さもある。数日前から何度かブルペン投球を見たが、ここしばらく見た中でも最高のボールだった」という同監督のコメントを伝えている。

