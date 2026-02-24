グラスヒュッテ・オリジナルが伊勢丹新宿店にて期間限定の特設ショップをオープン！

ドイツのラグジュアリーウォッチブランド「グラスヒュッテ・オリジナル」は、2026年2月18日(水)より伊勢丹新宿店にて期間限定の特設ショップ「グラスヒュッテ・オリジナル LIMITED SHOP 伊勢丹新宿店」をオープンした。

【画像】グラスヒュッテ・オリジナル LIMITED SHOPが伊勢丹新宿店にオープン（写真7点）

本期間店は、洗練された職人技と機械的整合性、控えめなエレガンスさという、真のドイツラグジュアリー・マニュファクチュールの価値観を体現したもの。昨年グラスヒュッテ時計製造技術180周年を迎えたメゾンが、長い年月をかけて継続性、規律、そして妥協のない職人技によって定義づけた伝統を称える特設ショップである。

会場となる伊勢丹新宿店は、1886年に東京・神田で着物生地店として創業して以降、日本を代表する百貨店へと発展を遂げた誰もが知る”上質なアイテムが集まる場所 ”。たしかな見識と長く築かれた信頼がある伊勢丹新宿店こそ、この特設ショップにふさわしい場所であるといえるだろう。

ドイツにおける「マイスターハンドヴェルグ」と、日本における「職人気質」、これはどちらの国にも通じる同じクラフツマンシップの哲学がある。グラスヒュッテ・オリジナルではこの哲学を「全ムーブメント部品の最大95%を自社製造」「複雑な文字盤は自社ダイアルファクトリーで製作」「手彫りテンプ受けなど伝統技法が個性を保つ」「各ムーブメントは細心の注意を払って組み立て・調整・仕上げされる」といった形で体現しているのだ。

ショップ内では限定モデルに加え、セネタ、パノ、スペシャリストなど厳選されたグラスヒュッテ・オリジナルの主要コレクションを実際に観ることができる。この機会にぜひ、グラスヒュッテ・オリジナルの期間限定店舗へ足を運んでみてはいかがだろうか。

日程：2月18日(水)より

場所：東京都新宿区新宿 3-14-1 伊勢丹新宿店 本館 5 階 ウォッチ

時間：午前 10 時～午後 8 時

電話：03-6273-1137(直通)