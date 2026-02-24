













トロント・ブルージェイズの岡本和真内野手が23日（日本時間24日）、オープン戦のニューヨーク・メッツ戦に「6番・三塁」で先発出場。2回の第1打席でメジャー初本塁打を放った。











0－0で迎えた2回、1死一塁の場面で岡本の第1打席が回ってきた。メッツ先発は昨季12勝をマークしているエース格のクレイ・ホームズ。開幕が間近に迫っているワールドベースボールクラシックのアメリカ代表に選出されている右腕だ。



カウント1－2からの4球目。アウトコースに投じられた曲がりの大きいカーブを、岡本が見事に捉えた。完璧なタイミングでミートした打球は中堅方向にぐんぐん伸び、バックスクリーンを直撃。圧巻の飛距離を記録する先制の2点本塁打となった。



悠々とホームインした岡本を、チームメートは総立ちでベンチで出迎えた。NPB通算248本塁打の長距離砲が見せた挨拶代わりの一発に、現地の岡本に対する期待も高まっている。























