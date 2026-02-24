ラグザス株式会社は24日、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026 名古屋」の開催にあわせ、試合会場内に特設ブースを設置し、来場者へラグザスオリジナルグッズをプレゼントするブース展開を実施すると発表した。
特設ブースでは、「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2026」の世界観を反映したオリジナルグッズを用意。試合会場という非日常の空間で生まれる感情や熱量を、オリジナルグッズやフラッグという形あるものに変換し、来場者一人ひとりの記憶に残す取り組みとして実施する。
