トッテナム・ホットスパーは宿敵とのノースロンドン・ダービーに1－4で大敗した。

プレミアリーグ第27節が現地時間22日に行われ、トッテナム・ホットスパーはアーセナルをホームに迎えた。32分にエベレチ・エゼに先制点を献上すると、直後にランダル・コロ・ムアニが同点ゴールを叩き込むも、後半に入ってエゼとヴィクトル・ギェケレシュにネットを揺らされ1－4で敗戦。イゴール・トゥドール監督の初陣を白星で飾ることはできなかった。

欧州最高峰のチャンピオンズリーグ（CL）ではリーグフェーズ4位で決勝トーナメントへのストレートインを決めたものの、プレミアリーグでは苦戦が続くトッテナム・ホットスパー。2026年に入ってから4分5敗と9試合勝利がなく、チャンピオンシップ（2部リーグ）降格圏の18位ウェストハムとは「4」ポイント差となっている。

かつてトッテナム・ホットスパーで公式戦通算49試合に出場した元イングランド代表MFジェイミー・レドナップ氏は、イギリスメディア『スカイスポーツ』を通じて「全くのミスマッチだった。アーセナルは非常にレベルが高く、トッテナムよりもはるかに優れていた。まるで違うリーグのチームのようだった」とコメント。その上で、49年ぶりの降格もちらつく古巣の現状について次のように語った。

「トッテナムは気を付けなければ、別のリーグに落ちてしまうかもしれない。こんなパフォーマンスを続けてはいけないんだ。2026年に入ってからのリーグ戦で1勝も挙げられていないし、個性のないチームだ。個性を完全に失ってしまっている。何とかして気概を見せなければならない。毎年このような状態では続けられない。アーセナルは素晴らしかったし、トッテナムは手も足も出なかった」

また、マンチェスター・ユナイテッドで活躍した元イングランド代表DFガリー・ネヴィル氏も「トッテナムは苦境に立たされている。真剣に取り組むべき課題を抱えており、それを迅速に行う必要がある。（残留を争う）ウェストハムやノッティンガム・フォレストを見ていると、勝ち点を稼げるだろうと思わせる何かを持っている。この窮地から抜け出すためには懸命に努力しなければならない」と降格のリスクがあると指摘している。

現地時間3月1日に控える次節、トッテナム・ホットスパーはアウェイでフルアムと対戦。10試合ぶりの勝利を挙げて、浮上のきっかけを掴むことができるだろうか。

【ハイライト動画】トッテナムは宿敵アーセナルに4失点惨敗