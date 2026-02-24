千葉ロッテマリーンズは、5月1日(金)に行われる埼玉西武戦(ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始)において、「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売することを発表した。

本アイテムは、木村優人投手をはじめとした選手8名を「コアラのマーチ」キャラクター風にデザインしたミニトートバッグで、投げる、打つ、走るといったプレーシーンをモチーフに、選手たちの躍動感あふれる姿を可愛らしく表現。

表面には選手コアライラストを、裏面には選手ネームとナンバーをあしらっている。

受け取り方法については、これまで実施していたアプリ整理券による先着受付および外周TEAM26ブースから、入場時にゲートでのお渡しへ変更。当日のご入場時に対象チケットを所持している方に手渡しされる。

トートバックは全8種あり、ランダムでのお渡しとなるためデザインは選べません。また、本チケットは、球団公式ファンクラブ『TEAM26』の有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入可能。

木村優人外野手は「小さい頃から親しんできた『コアラのマーチ』とこうした形で関わることができて、とてもうれしいです。自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚ですが、投げている姿も可愛く表現してもらっているので、ぜひ注目してほしいです。

このバッグを持って応援してくださるファンの皆さんに、勝利で恩返しできるよう頑張ります。」とコメントしている。

＜選手コアラデザインミニトート概要＞

デザイン対象選手：横山陸人投手、木村優人投手、廣池康志郎投手、寺地隆成捕手、上田希由翔内野手、宮崎竜成内野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手 計８名。

サイズ：縦25cm×幅36cm×マチ13cm

【高解像度写真】普段使いにもバッチリ…？ミニトートを持つ木村優人

[caption id="attachment_250619" align="aligncenter" width="1280"] 写真提供：千葉ロッテマリーンズ[/caption]

