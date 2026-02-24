ロッテは24日、5月1日（金）に行われる西武戦（ZOZOマリンスタジアム、18時00分試合開始）で、「選手コアラデザインミニトート」がセットになった「TEAM26デーグッズ付きチケット」を、球団公式ファンクラブTEAM26の有料会員を対象に、先着10,000枚限定で販売すると発表した。

このアイテムは、木村優人投手をはじめとした選手8名を「コアラのマーチ」キャラクター風にデザインしたミニトートバッグです。投げる、打つ、走るといったプレーシーンをモチーフに、選手たちの躍動感あふれる姿を可愛らしく表現。

表面には選手コアライラストを、裏面には選手ネームとナンバーをあしらい、ファンが楽しめるデザインとなっている。なお、このアイテムの受け取り方法については、これまで実施していたアプリ整理券による先着受付および外周TEAM26ブースでの配布から、ご入場時にゲートでの配布へ変更。

このアイテムは、当日の入場時に対象チケットをお持ちの方へ配布する。「TEAM26デーグッズ付きチケット」は、対象チケット1枚につき「選手コアラデザインミニトート」1点を受け取ることができる。トートバックは全8種あり、ランダムでの配布となるためデザインは選べない。

また、チケットは、球団公式ファンクラブ『TEAM26』の有料会員1名につき、1試合あたり最大4枚まで購入可能。

▼ 木村優人投手のコメント

「小さい頃から親しんできた『コアラのマーチ』とこうした形で関わることができて、とてもうれしいです。自分がコアラのデザインになっているのは不思議な感覚ですが、投げている姿も可愛く表現してもらっているので、ぜひ注目してほしいです。このバッグを持って応援してくださるファンの皆さんに、勝利で恩返しできるよう頑張ります」

▼ 選手コアラデザインミニトート概要

デザイン対象選手：横山陸人投手、木村優人投手、廣池康志郎投手、寺地隆成捕手、上田希由翔内野手、宮崎竜成内野手、西川史礁外野手、山本大斗外野手。計８名

サイズ：縦25cm×幅36cm×マチ13cm