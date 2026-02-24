カブス・鈴木誠也が2戦連続安打も…満塁のチャンスでまさかの“トリプルプレ…















シカゴ・カブスの鈴木誠也外野手が22日（日本時間23日）、サンフランシスコ・ジャイアンツとのオープン戦に「3番・中堅」で先発出場。初回に安打を放つも、まさかのトリプルプレーとなる珍事が発生した。











初回、無死一、二塁のチャンスで、鈴木の第1打席が回ってきた。ジャイアンツの先発は2021年サイ・ヤング賞サウスポーのロビー・レイ。カウント2－1から、アウトハイに強いストレートを投げ込んできた。



鈴木は、やや詰まりながらも鋭く振り切ると、打球は二塁手と右翼手の間にポトリと落ちて安打となったが、ジャイアンツの二塁手が素早く打球を処理してホームに送球。これを見た打者走者の鈴木は二塁進塁を目指した。



しかしジャイアンツの一塁手がカットマンに入り、二塁手の送球を捕球し、二塁へ送球。鈴木はタッチアウトとなった。ここから思わぬ展開が待っていた。



二塁走者は三塁でストップしていたが、なんと一塁走者が三塁に到達。三塁ベース上で2人の走者が並んだところを、遊撃手が後ろの一塁走者にタッチし、アウトに。これで2死三塁となった、かと思われた。



このあと、二塁走者が三塁ベースを離れてしまう。ジャイアンツ三塁手がそれを見逃さず、タッチをしてアウトになった。こうして鈴木の安打から、異例のトリプルプレーが完成した。



スプリングトレーニング期間ゆえの珍事なのか定かではないが、ひとまず鈴木は2試合連続安打と好調を維持し、良い状態でワールド・ベースボール・クラシック（WBC）へ向かうことが出来そうだ。























【動画】何が起きた？カブス、まさかのトリプルプレーがこちら！

MLB ジャパン(@MLBJapan)のXより















【 】 2試合連続ヒット🔥

初回のチャンスでヒットを放つも、満塁のチャンスが一転トリプルプレーになりました😳

— MLB Japan (@MLBJapan)【了】