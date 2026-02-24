【2月24日更新! 】ローソン「今月の新商品スイーツ」5商品まとめてご紹介!

2025年2月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介!

2月24日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! ローソンらしい鮮やかな「青」をテーマにした限定商品や、新食感のビスケットサンドなど、気になる品が多数ラインナップしています。

ローソン2025年2月の新商品スイーツまとめ

いま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょうか?

「赤城乳業 青いチョコミント」(194円)

価格 : 194円

エネルギー : 154kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

ローソンらしい青い色味が特徴のチョコミントアイスバーが登場です。青いアイスのなかにはパリパリのチョコチップを混ぜ込み、チョコの味わいと食感を存分に楽しめるこちら。これまで市場に見られなかったほどの濃い青色が目を引く、視覚からも爽快感を与えてくれるチョコミントバーに仕上がっています。

「しあわせを呼ぶ青いいちごミルク」(258円)

価格 : 258円

エネルギー : 291kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

つぶつぶいちご果肉が入った、驚きの青色いちごミルクが登場。見た目のインパクトとは裏腹に、いちごの爽やかな風味とミルクのコクがしっかりと感じられる贅沢な味わいです。飲むたびに幸せな気分を届けてくれる、新感覚のデザートドリンクを楽しんでみては?

「ヤマザキビスケット しあわせを呼ぶ青いノアール リッチミルククリーム」(194円)

価格 : 194円

エネルギー : 384kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

青いビスケットにミルククリームをサンドし、濃厚な味わいに仕上げたノアールが登場です。リッチなミルククリームの甘みと、鮮やかな青いビスケットの香ばしさが絶妙にマッチ。見た目の華やかさと本格的な美味しさで、ティータイムを贅沢に彩ってくれる一品になっています。

「しっとりビスケットサンド クリーム」(254円)

価格 : 254円

エネルギー : 181kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「しっとり×ほろほろ」の新食感ビスケット生地とたっぷりのクリームが楽しめるビスケットサンドが登場。口のなかでほどけるようなビスケットの質感と、なめらかなクリームのハーモニーが絶妙です。ちょっとした休憩時間のご褒美にもぴったりな、満足感のある一品に仕上がっています。

「しっとりビスケットサンド ショコラ」(281円)

価格 : 281円

エネルギー : 191kcal

※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと

「しっとり×ほろほろ」の新食感ビスケット生地に、クリームとショコラクリームを合わせた一品が登場。2種類のクリームが重なり合うことで、奥行きのある甘みと豊かなショコラの風味を楽しめます。リッチな味わいの生地が美味しさを引き立てる、チョコ好きの方にもおすすめのスイーツです。

まとめ

2月24日以降に購入できる新商品は、「赤城乳業 青いチョコミント」や「しあわせを呼ぶ青いいちごミルク」、「しっとりビスケットサンド」シリーズなど、個性豊かな商品がラインナップ。気になるスイーツがあれば、店頭でチェックしてみてはいかがでしょうか?

※画像は公式ホームページより引用