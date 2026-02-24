森高千里、映像作品発売を記念したプレミアム上映会開催決定

『2025 森高千里コンサートツアー”あなたも私もファイト!!”』の映像商品（Blu-ray&DVD）が2026年3月11日に発売される。

2019年に21年ぶりに全国ツアーを再開して以降、”ライブが好き”という強い思いで、毎年精力的に全国ツアーを行っている森高。厳しいコロナ禍を乗り越え、今も変わらずコンサートに足を運んでくれるファンにあらためて感謝と”ファイト!!”を伝えたいという気持ちを込めて『2025 森高千里コンサートツアー”あなたも私もファイト!!”』と題し、昨年4月5日（土）神奈川・藤沢市民会館を皮切りに、12月6日（土）千葉・森のホール21まで（全26会場28公演）全国ツアーを開催。本作は、森高が「今まで（本ツアー公演の中）で一番盛り上がったんじゃない？」とMCで問いかけるほどの盛り上がりに改めてファンに支えて貰っていると感じたという、2025年10月12日（日）東京・昭和女子大学 人見記念講堂公演の模様を収録した映像商品となる。

また、発売を記念して、東京・愛知・大阪の映画館（3か所）にてプレミアム上映会が開催。本人登壇によるミニトークショーも行われる予定。

＜リリース情報＞

『2025 森高千里コンサートツアー”あなたも私もファイト!!”』

2026年3月11日（水）発売

商品の詳細 https://www.up-front-works.jp/news/20058/

＜コンサート情報＞

「2026 森高千里 エスプレッソ SUMMER tour 」

6月14日（日）埼玉 サンシティ越谷市民ホール 大ホール

6月19日（金）20日（土）愛知 COMTEC PORTBASE

6月26日（金）27日（土）大阪 Zepp Osaka Bayside

7月17日（金）18日（土）福岡 福岡国際会議場 メインホール

7月24日（金）東京 LINE CUBE SHIBUYA （全国5ヶ所8公演）

（Blu-ray&DVD）

公式 HP http://www.moritaka-chisato.com/