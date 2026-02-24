ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第9回ライブ配信が2月17日に行われた。

今回の配信には、大リーグ評論家の福島良一氏、バンド「SCOOBIE DO」のドラマーで、シカゴ・カブスのファンでもあるオカモト“MOBY”タクヤ氏が出演。MLBに長年携わってきた両氏が、現場視点のエピソードや分析を交えながらトークを展開した。

番組内では、福島氏が日本のペアスケート選手・ミラノコルティナオリンピック金メダリストの「りくりゅうペア」に触れ、「りくりゅうが勝てばカブスも勝つ」とユニークな視点を披露する場面があった。

福島氏は、「りくりゅうペアは2021年のコロナ禍で、本来カナダで行うはずの合宿をボストンで実施した。そのボストンで開催された昨年の世界選手権で、2度目のチャンピオンに輝いた」と前置き。

続けて、「ボストンといえば、レッドソックスの本拠地。2004年に「バンビーノの呪い」が解かれて86年ぶりのワールドチャンピオンになった。その時にチームを作ったのが当時のセオ・エプスタインGMで、その部下が、現在のカブス編成本部長であるジェド・ホイヤー氏。その2人が2011年にカブスに来て、そこから今のカブスの歴史がある」と言及。

そのつながりから、「したがって、りくりゅうが勝てばカブスも勝ちます！」とユーモアを交えつつ“独自理論”を展開した。

これを受け、MCのDJケチャップは「遠ぉー！」と笑いを誘い、スタジオは和やかな雰囲気に包まれた。

鈴木誠也を擁するカブスは今季、FAでアレックス・ブレグマンを獲得するなど、強力な戦力を要する。球団創設150周年の記念イヤーに、2016年以来の頂点に立てるか注目だ。

また、福島氏は「ドジャース以上ですよ」とカブスを絶賛する一幕も。その根拠について、番組内で明かされている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】「ドジャース以上ですよ」MLB評論家、カブスを絶賛する理由

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

【関連記事】

【了】