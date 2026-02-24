高橋マート 橘通り店（タカハシマート タチバナドオリテン）

藤沢駅南口から徒歩3分。人気飲食店が立ち並ぶ橘通りに、話題のお店がオープンしました。こだわり抜かれた贅沢な一皿を、カジュアルに楽しむことができるグルメ好き必見の洋食居酒屋です。

大人のための「居心地のよい隠れ家」

橘通りの角地にひっそりと佇むこちらのお店は、同じく藤沢の人気店「高橋マート」の2号店である「高橋マート 橘通り店」。

「高橋マート」らしさを踏襲しつつも、その落ち着いた雰囲気と洗練されたメニューで、すでに美食家たちの注目を集めています。店内はカウンターやテーブル席があり、仕事終わりの一人飲みから友人との食事やデート使いにもぴったりの空間です。

豊富なお酒のラインナップとおかわりしたくなるお通し

洋風居酒屋なのでワインの種類も豊富ですが、日本酒も揃っているのが高橋マートらしく、気分によってジャンルを選べるのが嬉しい。まず、スタッフの方のおすすめのスパークリングワイン「ドメーニュ・デュ・プティ・コトー」(1,000円税込)をグラスでいただきました。きめ細やかな泡に、すっきりと香る柑橘のニュアンスが軽やかで上品な味わい。

お通しは絶品の磯魚のスープ。白身魚や穴子などの磯魚やトマト、スパイスなどが時間をかけて煮込まれています。風味の豊かさが素晴らしく、一口目で思わず口元がほころびました。定番メニューに普通サイズがあるのも頷ける美味しさです。

お料理は、前菜に「季節のテリーヌ」(1,000円税込)をいただきました。前菜と思えないボリュームと食べ応え。オーブンでじっくりセミドライさせた紅芯大根や金時人参などの季節の野菜は、焼いた後の大きさが前と比べると1/2ほどになっているとか。フレッシュな味わいのゆずのヴィネグレット(ドレッシング)が添えてあり、贅沢に凝縮された野菜の旨みを堪能できました。

想像を超える一皿

次はホットフードメニューから「フルーツトマトのカツレツ」(700円税込)をいただきました。可愛らしく個性的なヴィジュアルが特別感を演出します。揚げられたトマトはジューシーで、まさにカツレツ。さらにブッラータチーズのまろやかさとアンチョビの程よい塩味がマッチして、お酒が進む丁度良い塩梅の一皿となっています。

メイン料理はお肉と決めていたので、2杯目は赤ワインをグラスでいただきました。黒に近い深い赤が特徴の「ジェラール・デスクランプ」(950円税込)。口当たりは軽やかで、やわらかな果実味にほのかなスパイス感が重なり、食事にそっと寄り添う落ち着きのある味わいでした。

そしてメイン料理に「蝦夷鹿のロースト」(1,600円税込)を、炭火でリベイクされた「キビヤのパン」(200円税込)と共にいただきました。

ローストはこの季節限定で獲れる鹿の"しんたま"という太ももの柔らかい部位を採用しているとのこと。臭みが全く無く、ふんわりとした柔らかさに驚きました。

注目すべきこのお料理の引き立て役は、添えてあるマスタード。なんとローストされたニンニクのマスタードになっており、香ばしさが食欲をそそります。お肉と一緒に口に運ぶと、鹿肉の甘味と旨味を増幅し、素晴らしいコンビネーションを生み出していました。

こちらの蝦夷鹿のローストは2026年3月頃までの提供予定。季節に合わせて都度、旬のお肉をセレクトしているそうです。

癒しのデザート

デザートに「洋梨のタルト」(800円税込)をいただきました。優しい甘みが口に広がり、身も心もほっと落ち着くような余韻が心地良いタルトです。

まとめ

フレンチで長く活躍されている店主の青沼さんと、オーナーの高橋さんとで共同開発されているメニューは、料理名だけだと想像ができないワクワクするお料理ばかり。一皿ごとに素材の魅力を丁寧に引き出されており、どのお料理も意外性と完成度の高さを兼ね備えています。

元祖「高橋マート」常連さんはよくご存知と思われる「拌麺」(ばんめん)もメニューに記載があり、橘通り店風のテイストに開発を進めているとのこと。また、コース料理も考案中とのことなので、今後さらにアップデートされていく「高橋マート 橘通り店」が楽しみです。

とっておきの一軒だけど、今夜もふと立ち寄りたくなるような、気持ちまで豊かになるお店です。上質な食事とお酒を楽しみたい方は、ぜひ足を運んでみてください。

最寄り駅 JR東海道本線, 藤沢駅
住所 神奈川県藤沢市鵠沼橘1-3-19
駅徒歩 JR東海道線/小田急線/江ノ島電鉄線 藤沢駅から徒歩3分
営業日 月曜日
営業時間 17:00〜02:00
定休日 水曜日
予約 ネット予約
電話番号 0466-62-3586
予算（下限） 2000
予算（上限） 8000
支払い方法 クレジットカード
支払い方法詳細 現金不可
手数料 お通し400円
席数 22席
席の種類 テーブル席
席の種類詳細 テーブル16席、カウンター6席
個室 無し
貸切 貸切可能
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ディナー
アクセス 隠れ家レストラン
お子様連れ 不可
公式サイト https://www.instagram.com/takahashi_mart/
開業年月日 2025-12-14