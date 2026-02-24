大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ニューヨーク・ヤンキース（1998-2000）以来となるワールドシリーズ（WS）3連覇を目指す。期待はもちろん、プレッシャーも大きいシーズンになることが予想されるが、デーブ・ロバーツ監督は自然体を貫いているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

同メディアは「ドジャースにとって高すぎるほどの期待や、WS王者としてシーズンを戦うこと自体は珍しいことではない。しかし、3連覇を目指すというプレッシャーを、球団と選手たちが背負うのは今季が初めてだ。このようなプレッシャーに直面するのは、2000年のヤンキース以来、MLBでは初めてのこととなる」と言及。

続けて、「ロバーツ監督はチームが未知の領域にいるとしても、クラブハウスの雰囲気はいつも通りだと語った」としつつ、「私にとっては、毎日をこれまでと同じように過ごしていくことが大事だと思っている。そして長期的な目標を見据えながら、それを実行することに関しては、我々はどのチームにも負けないと思う。正直に言って、2年前も3年前も、去年も今年も、何も変わっていない。毎日できる限り、最高の自分たちであることに集中しているだけだ」という同監督のコメントを伝えている。

現段階では複数メディアにWS優勝の最有力候補に挙げられているドジャースだが、下馬評通りの結果を残すことはできるのだろうか。

