神奈川県のほぼ中央にある厚木市(あつぎし)は、相模川をはじめ多くの河川に恵まれ、丹沢・大山など美しい山々にも囲まれた自然豊かなまち。一方、交通の利便性や企業、大学などの集約を背景に、首都圏における諸機能の一翼を担っています。

今回は、厚木市内の桜の開花に合わせて開催される「あつぎ飯山桜まつり」と、ふるさと納税返礼品について紹介していきます。

催しが満載! 「第62回あつぎ飯山桜まつり」について

第62回あつぎ飯山桜まつり

・開催日時：令和8年3月28日(土)・29日(日)

※雨天の場合は、催し物が中止もしくはスケジュールが変更になる場合があります。

※露店については、3月28日(土)～4月5日(日)まで出店予定です。雨天時、出店はありません。

・開催場所：飯山白山森林公園 桜の広場

・アクセス：【車】圏央道厚木ICから約20分(8.4km)／東名厚木ICから約23分(9.4km)

【公共交通機関】本厚木駅からバス「上飯山」「宮ヶ瀬」行きなどで約21分、「飯山観音前」下車、徒歩約10分(700m)

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

今年で62回目の開催を迎え、厚木に春の訪れを告げる飯山の桜をより一層楽しむことができる「あつぎ飯山桜まつり」。

庫裡(くり)橋から飯山白山森林公園へと続く約600メートルの飯山観音参道には、満開の桜が咲き乱れ、訪れる人たちを魅了します。

また地域と連携して、飯山白龍太鼓や白龍の舞、飯山花音頭、相模里神楽など多彩なイベントも開催。

会場内にはメインステージでのパフォーマンスのほか、お茶処や物販・観光案内もあり、ゆったりと催しを楽しむこともできます。

期間中の18時30分～20時には桜のライトアップが行われます。点灯場所は飯山白山森林公園桜の広場と大門通り・庫裡橋で、昼間とは表情を変える幻想的で美しい桜を満喫できます。18時～20時頃まで飯山グラウンド駐車場～桜まつり会場(桜の広場)「往復シャトルバス(無料)」が運行される​とのこと。

自治体からのメッセージ

桜で色づく春の厚木市へぜひお越しください。

厚木市のふるさと納税返礼品について

「あつぎ飯山桜まつり」が開催される地域で体験できるキャンプ場サイト券、桜のように美しい花モチーフのお菓子を紹介します。どちらも厚木市の中で隠れた名品の返礼品なのだそう。

【オールシーズンOK! 】あつぎ飯山キャンプ場サイト利用券

・提供事業者：あつぎ飯山キャンプ場

・内容量：チケット1枚

・寄附金額：1万9,000円

川遊びをはじめ、星空観測など自然を感じることができるキャンプ場の利用券です。自然以外は何もないという贅沢を家族や友だちと堪能できます。

華や花おはぎA(レッド×イエロー)

・提供事業者：株式会社くりや(おはぎともなかと)

・内容量：約500g

・寄附金額：1万4,000円

天然着色料を使った、グルテンフリーの華やかでおいしいおはぎです。一口食べるたびに幸せな気分に浸れ、お茶やコーヒーのお供にも! 大切な人への贈り物としてもおすすめとのこと。

今回は神奈川県厚木市のイベント「あつぎ飯山桜まつり」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。満開の美しい桜を、多彩なイベントと共に楽しめるお祭りです。会場となる飯山白山森林公園の麓には、あつぎ温泉郷「飯山温泉」があり、お祭りを満喫した後に疲れを癒やすのにも良さそう! 気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね。

