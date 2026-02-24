欧州サッカー連盟（UEFA）は23日、ベンフィカのジャンルカ・プレスティアーニに対し、1試合の暫定出場停止処分を下したことを発表した。

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ・ファーストレグが17日に行われ、ベンフィカとレアル・マドリードが対戦。50分にヴィニシウス・ジュニオールがネットを揺らし、レアル・マドリードが1－0で勝利を収めている。

この試合では、ヴィニシウスのゴール後のパフォーマンスが発端となり、大荒れの展開に。ベンフィカのプレスティアーニが口元を隠しながら、ヴィニシウスに話しかけると、これにヴィニシウスが反応。人種差別発言を受けたと主審に主張し、試合は約10分間中断される事態となっていた。

その後、UEFAはベンフィカ対レアル・マドリードの試合中に発生した差別的行為の疑いについて調査を開始すると発表し、レアル・マドリードは19日に「ベンフィカとの試合中に発生した事件に関して、入手可能なすべての証拠をUEFAに提出した」と声明を出していた。

そして、UEFAは23日にプレスティアーニに対して1試合の暫定出場停止処分を下したことを発表。これにより、同選手は『サンチャゴ・ベルナベウ』で行われるレアル・マドリードとの第2戦を欠場することになった。なお、UEFAは「UEFA懲戒規定第14条（差別的行為に関する規定）の明白な違反疑いから、プレスティアーニが本来出場資格を有するUEFAコンペティションの試合で暫定的な出場停止を決定した」と述べた。暫定的な出場停止を決定した

一方、ベンフィカはUEFAの声明に対して「調査中である間に選手の出場資格をはく奪されたことを遺憾に思う。CLプレーオフ第2戦に実質的な影響を及ぼす可能性は低いものの、UEFAの決定に対して控訴する予定だ」とコメントを残している。

【ハイライト動画】CLプレーオフ第1戦 ベンフィカvsレアル・マドリード



