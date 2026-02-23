大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズ（WS）連覇を目指す今季へ向け、スプリングトレーニングで調整に励んでいる。中でもテオスカー・ヘルナンデス外野手は調子よく動けているというが、これにはあるライバル選手の存在が影響していたようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

昨季主に右翼を務めたテオスカーは攻守で不安定なプレーが目立ったが、カイル・タッカー外野手の加入に伴い左翼へ移る今季は復調が期待されている。そのテオスカーについて、デーブ・ロバーツ監督は先日「彼は絶好調だと聞いている」と語ったことが伝えられている。

同メディアは「カリフォルニアポストのディラン・ヘルナンデス記者によると、テオスカーはトロント・ブルージェイズのスター選手であるブラディミール・ゲレーロJr.内野手と一緒にトレーニングする中で刺激を受けたと語った。両選手はここ4年間、オフシーズンに一緒にトレーニングで行っている」と言及。

続けて、「彼はチームを再びWSに導き、優勝するために準備している。僕も同じことをしているよ。お互いに刺激し合っている。結局のところ、どの選手にも気兼ねなく一緒にトレーニングできて、良い時間を共有できる相手が必要なんだと思う」というテオスカーのコメントを伝えている。

