代表歴こそ少ないがNPB屈指のリードオフマン。安定した打撃と走塁、堅守を兼ね備え、外野に離脱者が出た場合には即戦力として白羽の矢が立つ可能性がある。［1/6ページ］

実績十分のリードオフマン

近本光司

・投打：左投左打

・身長／体重：171cm／70kg

・生年月日：1994年11月9日

・経歴：社高 - 関西学院大 - 大阪ガス

・ドラフト：2018年ドラフト1位（阪神）

・2025年成績：140試合出場、打率.279（573打数160安打）、3本塁打、34打点、32盗塁

代表歴こそ乏しいが、NPBの外野手ではトップクラスの実績を残しているのが、近本光司だ。

2018年ドラフト1位で阪神タイガースに入団すると、ルーキーイヤーから142試合に出場し、盗塁王のタイトル(36個)を獲得。

プロ3年目の2021年には140試合出場、打率.313、178安打、10本塁打、50打点、24盗塁の成績で最多安打のタイトルを手にした。

2025年は140試合出場、打率.279、3本塁打、34打点、32盗塁をマークし、自身5度目の盗塁王を戴冠。

また、5年連続でベストナイン、ゴールデングラブ賞を受賞するなど、攻守で安定したパフォーマンスを発揮し続けている。

だが、意外にも侍ジャパンに名を連ねたのは、2022年に行われた強化試合のみ。主要国際大会とは無縁のキャリアを歩んできた。

今大会も侍ジャパンと縁がなかったが、外野陣に離脱者が発生すれば、白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

前回大会で世界一に貢献した内野手。二遊間を高水準で守れる守備力と機動力は国際舞台でも実証済み。内野にアクシデントが起きれば再招集も現実味を帯びる。［2/6ページ］

世界一経験の二遊間

中野拓夢

・投打：右投左打

・身長／体重：172cm／67kg

・生年月日：1996年6月28日（29歳）

・経歴：日大山形高 - 東北福祉大 - 三菱自動車岡崎

・ドラフト：2020年ドラフト6位（阪神）

・2025年成績：143試合出場、打率.282（531打数150安打）、30打点、19盗塁

前回大会では侍ジャパン入りし、世界一達成に大きく貢献した中野拓夢。内野陣にアクシデントが発生した場合には、追加招集候補の1人になるだろう。

2020年ドラフト6位で阪神タイガースに入団すると、ルーキーイヤーから正遊撃手に定着。

翌2022年には135試合出場、打率.276、6本塁打、25打点、23盗塁をマークし、第5回WBCメンバーに選出された。

同大会では負傷した源田壮亮（西武）に代わって遊撃でスタメン出場し、打率.300（10打数3安打）、2盗塁の活躍。世界一に尽力した。

2023年以降は二塁を主戦場とし、2025年は143試合の出場で打率.282、30打点、19盗塁をマーク。ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

一方で、井端弘和監督の就任以降、侍ジャパンに招集されたのは、2024年3月開催の強化試合のみ。

それでも、前回のWBCを経験しているだけに、万が一の際には白羽の矢が立つ可能性もありそうだ。

中堅守備と安打製造機ぶりは球界屈指。代表では手薄なセンターを高いレベルでこなせる存在で、外野に故障者が出た際のバックアップとして注目される。［3/6ページ］

球界屈指のセンター守備

岡林勇希

・投打：右投左打

・身長／体重：175cm／75kg

・生年月日：2002年2月22日（24歳）

・経歴：菰野高

・ドラフト：2019年ドラフト5位（中日）

・2025年成績：143試合出場、打率.291（578打数168安打）、5本塁打、35打点、17盗塁

外野手にアクシデントが発生した際に注目の存在となるのが、岡林勇希だろう。第6回WBCメンバーは中堅のポジションが手薄となっており、編成面の弱点を補うことができる。

菰野高から2019年ドラフト5位で中日ドラゴンズに入団すると、高卒3年目の2022年に外野のレギュラーを奪取。

同年は142試合出場、打率.291、161安打、32打点、24盗塁の成績で最多安打、ベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

その後も安定した数字を残し、2025年は全143試合出場、打率.291、168安打、5本塁打、35打点、17盗塁の好成績をマーク。

自身2度目の最多安打に加え、3度目のベストナイン、4年連続となるゴールデングラブ賞も受賞した。

同年11月に行われた韓国との強化試合でも侍ジャパンメンバーに名を連ねたが、本選では選外に。

それでも、球界トップクラスの実力を持つセンターだけに、外野手に離脱者が出れば、代役の有力候補になるだろう。

複数ポジションを守れる守備力と勝負強さが光る内野手。近年は打撃も向上し実績を積み重ねており、内野に離脱者が出れば有力な追加招集候補となり得る。［4/6ページ］

守備力光る内野のユーティリティー

村林一輝

・投打：右投右打

・身長／体重：180cm／73kg

・生年月日：1997年10月6日（28歳）

・経歴：大塚高

・ドラフト：2015年ドラフト7位（楽天）

・2025年成績：137試合出場、打率.281（513打数144安打）、3本塁打、51打点、6盗塁

第6回WBCでの侍ジャパン入りが期待されていたが、選外となった村林一輝。だが、内野の複数ポジションをこなすことができ、内野手で出場辞退者が発生した場合には、有力候補になりそうだ。

2015年ドラフト7位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。高卒2年目の2017年に一軍デビューすると、内野の守備固めを中心に出場機会を増やしていった。

高卒9年目の2024年に正遊撃手のポジションを掴み、139試合出場、打率.241、6本塁打、50打点をマーク。

同年11月に行われたWBSCプレミア12では、侍ジャパンメンバーに選出された。

2025年は宗山塁の入団によって三塁に回ったが、137試合出場、打率.281、144安打、3本塁打、51打点、6盗塁の好成績。

最多安打のタイトルに加えてベストナイン、ゴールデングラブ賞に輝いた。

その後、同年11月に開催された韓国との強化試合でも代表入り。しかし、今大会は源田壮亮（西武）などが選出され、代表から外れる結果となった。

攻守のバランスに優れた捕手。国際大会ルールも経験済みで、投手陣との適応力も高い。捕手にアクシデントが発生した際の筆頭候補と目される存在だ。［5/6ページ］

主力級のバランス型捕手

岸田行倫

・投打：右投右打

・身長／体重：176cm／88kg

・生年月日：1996年10月10日（29歳）

・経歴：報徳学園高 - 大阪ガス

・ドラフト：2017年ドラフト2位（巨人）

・2025年成績：87試合出場（266打数78安打）、打率.293、8本塁打、39打点

捕手陣にアクシデントが発生した場合には、岸田行倫が追加招集の筆頭候補となりそうだ。2025年11月に行われた侍ジャパンシリーズ・韓国戦ではピッチコムやピッチクロックといったWBCルールを経験している。

報徳学園高時代には、高校日本代表入りした実績を持つ岸田。大阪ガスを経て、2017年ドラフト2位で読売ジャイアンツに入団した。

プロ7年目の2024年に頭角を現し、自己最多の88試合出場、打率.242、4本塁打、26打点を記録。

2025年は甲斐拓也の加入より、シーズン序盤は出番が限られたが、後半戦は正捕手格となった。

最終的に87試合の出場で打率.293、8本塁打、39打点の好成績をマーク。2年連続となる盗塁阻止率4割超と、守備面でも結果を残した。

侍ジャパンには、2025年開催の強化試合で2度選出されていたが、第6回WBCではメンバー外に。

今大会は坂本誠志郎（阪神）、若月健矢（オリックス）、中村悠平（ヤクルト）の3人体制となっている。

走攻守三拍子が揃ったユーティリティー。内外野を守れる柔軟性と長打力を兼備し、ベンチワークにも貢献可能。野手に離脱者が出れば一気に浮上する。［6/6ページ］

機動力武器の万能型

野村勇

・投打：右投右打

・身長／体重：174cm／82kg

・生年月日：1996年12月1日（29歳）

・経歴：藤井学園寒川高 - 拓殖大 - NTT西日本

・ドラフト：2021年ドラフト4位（ソフトバンク）

・2025年成績：126試合出場、打率.271（376打数102安打）、12本塁打、40打点、18盗塁

2025年は2桁本塁打・2桁盗塁を記録するなど、身体能力の高さが光る野村勇。WBC本戦でも招集が期待されていたが、代表から漏れる結果となった。

NTT西日本から2021年ドラフト4位で福岡ソフトバンクホークスに入団。ルーキーイヤーから一軍に定着した。

同年は97試合に出場し、打率.239、10本塁打、25打点、10盗塁と能力の一端を示した。

その後は低迷したシーズンが続いたが、プロ4年目の2025年は飛躍の1年に。

最終的に126試合出場、打率.271（規定未満）、12本塁打、40打点、18盗塁とキャリアハイの成績をおさめた。

同年11月には、韓国との強化試合で侍ジャパン入り。遊撃を中心に複数ポジションをこなすユーティリティーとしてWBCメンバーの有力候補に名前が上がっていたが、選外となった。

それでも、あらゆる役割での起用が見込めるだけに、野手陣にアクシデントが発生した場合には、追加招集候補の1人となるだろう。

