「2024年の姿を」今永昇太、完全復活へ向けて万全体制！　昨季以上の結果…

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、2026シーズンへ向けて速球の球速を上げており、ハムストリングの故障からようやく完全復活への兆候を見せている。不調の要因だったフォームの乱れも修正されたと米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

今永は昨季、25試合に登板し144.2回投げて9勝8敗、防御率3.73、奪三振117をマーク。

シーズン序盤こそ好調をキープしていたものの、負傷後に調子を崩し、ポストシーズン含めてやや被本塁打数の多さが目立つシーズンとなった。

それもあってか、カブスはオフシーズンに入ると球団オプションを破棄し、すぐに今永と再契約を結ぶ選択をしていない。

最終的にはカブスが今永に2220万ドル（約34億4000万円）のクオリファイング・オファー（QO）を提示し、同選手がそれを受諾することで残留が決まった。

今季の今永には、ルーキーシーズンのような活躍が求められている。

今永は2024年1月にカブスと契約を結ぶと、メジャー1年目ながらオールスターゲームに選出され、新人王投票4位、サイ・ヤング賞投票5位に入る功績を残した。

この本来の実力を再び示すことができれば、今オフにフリーエージェント（FA）になるタイミングで、魅力的なオファーが殺到することが期待できる。

同紙は「現時点の今永は、球速を取り戻しただけでなく、完全な健康状態にある。

もし、このまま健康を維持し、2024年の姿を取り戻すことができれば、カブスの先発ローテーションは評判以上の強力な布陣になるだろう」と期待感を示している。

