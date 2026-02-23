【鎌倉 観光スポットレポ】駒形神社 - 思わず探検したくなる？ダンジ…

湘南モノレール「湘南深沢駅」から徒歩7分。閑静な住宅街の中に、いきなり神社の参道が現れます。

今回はこちらの駒形神社（こまがたじんじゃ）を紹介。一体どんな歴史や魅力があるのでしょうか。

駒形神社の歴史

『鎌倉市史 社寺編』などによると、勧請された時期は未詳。付近にある東光寺（鎌倉市寺分1-7-6）の鎮守として創建されました。

元の名を荒湯駒形権現社（あらゆこまがたごんげんしゃ）と言い、修験比丘尼（女性修験者）らが箱根権現（箱根神社）の枝宮（境外末社）として駒形権現（後述）を勧請したと伝わります。

平安時代末期の1177～1181年（治承年間）には、当地を支配していた大庭景親（おおばの かげちか）によって厚く崇敬され、天候不順の時はたびたび豊作祈願が行われました。

現存する社殿は江戸時代後期の1843年（天保14年）に再建されたもので、棟札には東光寺住職・旭範（きょくはん）の名があります。

明治時代に入ると神仏分離のために仏教的要素が排除され、国家神道の社格制度における村社に指定されました（戦後に廃止）。

1912～1926年（大正時代）ごろまでは初穂を串にはさんで神前に献上し、豊作を祈願する新年行事が続いていたそうです。

農業守護・子孫繁栄・厄災消除にご利益があると言われ、今日に至るまで人々から厚く信仰されてきました。

駒形神社の御祭神

駒形神社の御祭神は、その社号が示すとおり駒形大神（こまがたのおおかみ）です。しかし、神仏分離前は駒形権現（～ごんげん）と呼ばれており、神道と仏教の性格をあわせ持つ神格でした。

駒形大神が祀られる前は邇邇芸命（ににぎのみこと。天照大御神の孫神）や天太玉命（あめのふとだまのみこと。占いの神で忌部氏の祖神）、または本地仏（※）として千手観音（せんじゅかんのん）が祀られていたとも伝わります。

……祭神、駒形大神、もとは邇邇藝命とつたえていた…… 『鎌倉市史 社寺編』

……天太玉命ヲ祀ル…… 『神奈川県皇国地誌 相模国鎌倉郡村誌』

……本地佛千手観音を安ず…… 『新編相模國風土記稿』

（※）本地仏（ほんじぶつ）：神様の正体である仏様。神道における神々は、仏様が日本（教化する現地）の風土に合わせて変化した存在と見なす本地垂迹（ほんじすいじゃく。仏本神迹とも）の考え方に基づく。

駒形大神とは何者？

駒形の名を持つ≒駒形大神を祀る神社は、関東地方から東北地方の東日本に多く分布しており、これは東国に名馬の産地が多かったことに由来すると考えられています。

総本社とされている駒形神社（岩手県水沢市）の社伝によると、111年（景行天皇40年）に日本武尊（やまとたけるのみこと）が蝦夷（えみし。東国の叛乱者たち）を平定するため、以下の神々を祀りました。

天照大御神（あまてらすおおみかみ。皇祖神）吾勝命（あかつのみこと。天照大御神の子・邇邇芸命の父）置瀬命（おきせのみこと。天照大御神の孫・邇邇芸命の別名）彦火火出見尊命（ひこほほでみのみこと。邇邇芸命の子、山幸彦）天常立命（あめのとこたちのみこと。永遠なる天を司る神）国狭槌命（くにのさづちのみこと。農業を司る神）

皇祖神の威光をもってはん乱を鎮め、皇室の天下を豊かに永遠たらしめようとしたのでしょうか。各地の駒形神社では、この六柱の全員または一部をもって駒形大神と呼んでいるようです。

その後も征夷大将軍・坂上田村麻呂（さかのうえの たむらまろ）が蝦夷討伐に際して駒形神社で戦勝祈願を行うなど、馬や戦の守り神とする信仰が盛んになりました。

また、馬頭観音（観音菩薩の憤怒バージョン。または馬の守護神など）と同一視する説もあるようです。

御神体？木馬と七人の中国風人形

社殿の中には木馬と七体の中国風人形が安置されていたといいます。これらは御祭神を模したものなのか、それとも別の意味があるのか、はっきりしたことは分かっていません。

○駒形社 村の鎮守なり、本地佛千手観音を安ず、例祭九月十四日東光寺持、△稲荷社 ○山神社 村持下同じ、○稲荷社 ○石神社 ○神明社 ○諏訪社 ○第六天社

※『新編相模國風土記稿』巻之百五 村里部 鎌倉郡巻之三十七

もしかしたら木馬（駒）は駒形権現、七体の中国風人形は境内末社（稲荷社×2・山神社・石神社・神明社・諏訪社・第六天社）の神々を表わしているでしょうか。

駒形神社の見どころ

山の中腹に位置する駒形神社は起伏に富んだ地形が特徴的で、それを活かした見どころが多くあります。

境内から望む富士山

長い石段を上り終えて振り返ると、生い茂る木々の向こうに深沢の街が広がっていました。タイミングによってはモノレールの走る姿が見られるでしょう。

そのもっと向こう側に、空気が澄んでいれば遠く富士山を拝むことが可能です。社殿に向かって左手の富士浅間神社（石塔）は、昔からここが富士山の名所であることを伝えています。

探してみよう！天満宮

境内には山肌を穿った「やぐら」が多くあり、その中に神仏が祀られているのが印象的です。

ここではその一つである天満宮（学問の神様・菅原道真）をピックアップしました。よく探せば巡り合えるので、お時間が許すなら境内を散歩してみてください。

美しく彫られた弁財天像

やぐらの中に祀られている弁財天像は江戸時代後期の1822年（文政5年）1月に構中（※）のみなさんが建立したものです。

（※）構（こう。講）とは信仰を同じくする者のグループで、構中（こうじゅう）とは「構の仲間（が共同出資で建立した）」という意味。

側面には世話人の大右衛門（だいえもん）・傳右エ門（でんえもん）・清兵ヱ（せいべえ）が名を連ねており、時代が感じられますね。

なぜここに？お稲荷様

先ほど、こちらの境内には二社のお稲荷様が祀られていることを紹介しました。ここで紹介するのは、やぐらではなく参道の途中にある方のお稲荷様です。

参拝の動線からはずれ、ちょっと下りたところにひっそりとたたずんでいました。どういう事情でこういう配置になったのか、みなさんは気になりませんか？

こういうダンジョン（探検エリア）感にワクワクしてしまうのは、きっと筆者だけではないでしょう。

今後どうなる？朽ち果てた祠

石段を上りきってすぐ左手に、朽ち果てた祠（ほこら）がありました。もう御祭神も分からず、今にも地中へ呑み込まれそうな風情に、思わず心惹かれてしまいます。

このまま忘れ去られてしまうのか、それとも往時の信仰が息を吹き返すのか…… 境内のダンジョン感を高めてくれる存在として、あえてこのままにされているのかもしれません。

まとめ

今回は、鎌倉市寺分に鎮座する駒形神社について紹介しました。境内を散策していると、ダンジョンを探検しているような気分が楽しめるでしょう。

ちょっと石段を上るのが大変かもしれませんが、境内からの富士山をぜひご覧いただきたく思います。

近くには大慶寺（だいけいじ）や東光寺（とうこうじ）、等覚寺（とうがくじ）に梶原御霊神社（かじわらごりょうじんじゃ）など神社仏閣が集中しているので、一気に回るのがおすすめです。

例えば湘南深沢駅→（徒歩5分）→大慶寺→（徒歩2分）→駒形神社→（徒歩2分）→東光寺→（徒歩6分）→梶原御霊神社→（徒歩7分）→等覚寺→（徒歩1分）→梶原稲荷神社→（徒歩3分）→湘南深沢駅と一筆書きに回れるでしょう。

定番の鎌倉観光では物足りなくなってしまった中級者～上級者向けコースとして、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

駒形神社

参拝時間

24時間

※ただし照明がほとんどないため、夜間の参拝は危険です

休務日

社務所はありません。連絡や問い合わせは管理元神社へお願いいたします

主な祭礼

アクセス

秋季例祭（しゅうきれいさい） 10月第1日曜日

所在地：神奈川県鎌倉市寺分1-10-12

湘南モノレール「湘南深沢駅」から徒歩7分（500ｍ）

駐車場：なし（公共交通機関の利用がおすすめです）

連絡先

管理元神社：御霊神社（鎌倉市坂ノ下）

電話：0467-22-3251

The post 【鎌倉 観光スポットレポ】駒形神社 - 思わず探検したくなる？ダンジョン感あふれる境内 first appeared on 湘南人.