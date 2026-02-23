「1年限りの繋ぎ役」菅野智之、懐疑的な見方を説き伏せられるか！？　予想…

菅野智之 最新情報

ボルチモア・オリオールズからフリーエージェント（FA）になった36歳の菅野智之投手は10日（日本時間11日）、コロラド・ロッキーズと1年総額510万ドル（約7億9000万円）の契約を結んだ。この新戦力に期待する声も上がる一方で、懐疑的な見方もある。米紙『スポーツ・イラストレイテッド』が報じた。

菅野は昨季、メジャー1年目ながら30試合に先発し157回投げて10勝10敗、防御率4.64、奪三振106をマーク。

WAR1.2で与四球は36だったが、昨年9月はわずか16回1/3で防御率6.61と大きく数字を落としている。

それだけに、ロッキーズが今オフに37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手といった経験豊富なベテランを補強する中で、菅野は少し期待値が低い新戦力のようだ。

米紙『ブリーチャーレポート』のティム・ケリ記者は「菅野はロッキーズと1年総額510万ドルで契約したが、昨季35歳のルーキーとしてオリオールズで投げた後、メジャーの球団から提示されたオファーが、これしかなかったのではないかと考えさせられる」と述べ、やや皮肉を含んだ言い回しをしている。

それを踏まえ、同紙は「実際、FA市場でどれだけのオファーがあったのかは不透明だ。

もっとも、菅野がロッキーズにとって期待外れに終わったとしても、大きな影響はないだろう。

彼は再建途上にある球団にとって、1年限りの繋ぎ役であり、若手の将来を見極める過程にあるチームの一員でしかない。

それでもウォーレン・シェーファー監督が、菅野から何かしらの力を引き出すことができれば、プラスになることは間違いない」と伝えている。

現時点において、それほど期待値は高くないが、だからこそプレッシャーなく伸び伸びとプレーしやすくなるかもしれない。

