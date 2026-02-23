ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは今オフも積極的な補強を進めている。しかし、ドジャースの補強はシーズン中も続く可能性があり、佐々木朗希投手を放出してサンフランシスコ・ジャイアンツのローガン・ウェブ投手を獲得する案が浮上した。インド誌『タイムズ・オブ・インディア』のラウナック・ボーズ記者が言及した。

ウェブは昨季、ナ・リーグ最多の224.2イニングを投げ、防御率3.22、奪三振224、与四球率3.6％と長いイニングを投げつつも抜群の制球力を誇った。

一方、佐々木は昨季、10試合の登板で防御率4.46、WHIP1.43、WAR1.6の成績だ。74.1イニングで与四球65と制球面に課題を残し、ポテンシャルは示したものの安定感に欠けた。

近年、故障者が相次ぐドジャースにとって、耐久性のあるウェブは魅力的な存在だろう。ジャイアンツとしても佐々木の若さと5年間の球団コントロールは魅力に映る条件だ。

浮上した佐々木の放出案についてボーズ氏は「ドジャースが3連覇を目指すための戦力強化に注力しているように見える一方、ジャイアンツは長期的な価値を持つ若手投手の獲得を検討している可能性がある」とし、続けて「ドジャースにとってウェブは有力な選択肢といえる。耐久性のある先発投手というニーズに合致するだろう」と言及した。

