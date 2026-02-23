高校時代に二刀流で脚光を浴び1位入団。野手から投手へ転向したが一軍では登板機会が限られ停滞が続く。二軍では結果を示しており、2026年は序盤からアピール必須の勝負年となる。

二刀流ドラ1の現在地

根尾昂

・投打：右投左打

・身長／体重：177cm／85kg

・生年月日：2000年4月19日（25歳）

・経歴：大阪桐蔭高

・ドラフト：2018年ドラフト1位（中日）

・2025年成績：4試合登板（5回2/3）、5奪三振、防御率7.94

2025年は中継ぎに専念するも、一軍では4試合の登板に終わるなど、振るわなかった根尾昂。投手転向5年目を迎える2026年は、背水の陣となりそうだ。

大阪桐蔭高では投打の二刀流で活躍し、3年時には甲子園春夏連覇を達成した。

世代屈指のプレーヤーと高い評価を得て、2018年ドラフト会議では4球団が1位指名。抽選の末に中日ドラゴンズへの入団が決まった。

内野手としてプロのキャリアをスタートさせたが、目立つ数字は残せず。高卒4年目の2022年シーズン途中に異例の投手転向を決断した。

同年は救援を中心に25試合に登板し、1ホールド、防御率3.41と能力の一端を示した。

ところが、翌2023年からは先発に挑戦するも、伸び悩むシーズンが続いた。

2025年は再びリリーフとして起用されたが、一軍では4試合の登板で防御率7.94と苦しんだ。

二軍では42試合登板、3勝3敗、防御率2.68と結果を残したが、プロ8年目を迎える2026年は、一軍での結果が求められる立場となる。

【関連記事】

【了】