バルセロナは22日、ラ・リーガ第25節でレバンテを3－0で破った。バルセロナの先制点を挙げたスペイン人MFマルク・ベルナルが、『モビスタール』を通して試合を振り返った。

公式戦2連敗中だったバルセロナがレバンテをホームに迎えた一戦は序盤の4分、セットプレーの流れから、ペナルティエリア左でボールを受けた同DFエリック・ガルシアが中央へ折り返すと、これをベルナルがダイレクトで押し込み、バルセロナが先手を取る。32分にはポルトガル代表DFジョアン・カンセロのクロスボールをオランダ代表MFフレンキー・デ・ヨングが仕留め、2点をリードして前半を終えると、後半に入った81分にはスペイン代表MFフェルミン・ロペスが左足で強烈なミドルシュートを突き刺し、3－0でタイムアップ。バルセロナが3試合ぶりの白星を手にし、ラ・リーガ首位を奪還した。

試合後、今季2点目で白星に貢献したベルナルは、「相手はキックオフ直後にチャンスを作ったが、僕のゴールで流れを変え、落ち着きをもたらすことができたと思う。ゴールで勝利に貢献できたことを嬉しく思うよ」とコメント。レバンテ戦に臨む上でのイメージは、次のように明かしている。

「今週のトレーニングでは、レバンテは低いブロックを敷いてくるだろうと話をしていたが、まさにその通りになった。2列目から選手が飛び出し、サイドからサイドへボールを展開し、相手を疲弊させてチャンスを待つことを考えていた。結果、そのとおりにチャンスが訪れたね」

一昨年の夏に左ひざ前十字じん帯断裂および外側半月板損傷の大ケガに見舞われ、約1年間の離脱を強いられたベルナルは、2026年に入ってから出場機会を増やしつつある。前々節のマジョルカ戦でもゴールを挙げており、これが2試合ぶりの今季2点目となったが、「ゴールを決めたとき、僕を支えてくれた父とフィジオセラピストのことを強く思い出した。彼らは僕がゴールを決めると言っていたんだ」とベルナル。スペイン代表MFペドリの復帰に加え、近日中には同代表MFガビもチームに合流する見込みで、定位置争いはより一層激しくなるが、「ここはバルサだ。競争があるのは当たり前。全員が常に最高のレベルを目指さなければならない」と力を込めた。

