ブラジル代表FWエンドリッキが、フランスのサッカー専門チャンネル『テレフット』のインタビューにて、レアル・マドリードからレンタル移籍加入したリヨンでの日々や、今後の目標について語った。

現在19歳のエンドリッキは16歳2カ月にして母国のパルメイラスでトップチームデビューを飾り、2024年夏に欧州へ上陸。レアル・マドリードの一員となった。昨季は途中出場が主だったものの、公式戦通算37試合のピッチに立って7ゴールをマーク。一方で、今季はハムストリングのケガで出遅れた影響もあり、レアル・マドリードでは3試合の出場にとどまり、冬の移籍市場で“武者修行”を決断。リヨンへレンタル移籍加入した。

リヨンでは公式戦出場3試合目となったリーグ・アン第19節メス戦（○5－2）でハットトリックを記録するなど攻撃陣の主力として躍動し、ここまで公式戦7試合の出場で5ゴール1アシストを記録。初挑戦となったフランスの地で、その才能に磨きをかけている。

そんなエンドリッキは、『テレフット』のインタビューにて、リヨン行きを決めた当時の心境を回顧。決断の背景には、かつれリーグ・アンで活躍し、現在はレアル・マドリードで輝きを放つ2名の“先輩”のアドバイスがあったようだ。

「（キリアン・）エンバペと（エドゥアルド・）カマヴィンガは、リーグ・アンは素晴らしいリーグで、とてもアグレッシブだと教えてくれた。その中でもリヨンは素晴らしいチームだと伝えられ、移籍を進めてくれたんだ。彼らの助言に感謝している」

レアル・マドリードで出番を失っていたこともあり、エンドリッキは昨年3月に行われたFIFAワールドカップ26南米予選を最後にブラジル代表から遠ざかっている。リヨンで活躍を続けることで、“セレソン”への復帰と、今年6月から7月にかけて北中米で開催されるFIFAワールドカップ2026出場の道も拓けてくるが、「もちろん、ブラジル代表としてワールドカップに出場したい。リヨンで素晴らしい成果を上げた上で、神のご加護があれば、実現できるはずだ」と意気込んだ。

また、スペイン紙『アス』などの情報によると、今回のエンドリッキのレンタル移籍契約には買い取りオプションが含まれておらず、半年後にはレアル・マドリードへ復帰することが既定路線となっている。来季以降に向けては、「いつか、ヴィニシウス（・ジュニオール）やエンバペと再会し、チャンピオンズリーグや他のタイトルを勝ち取ることを願っている」とエンドリッキ。今夏のワールドカップだけでなく、その先のレアル・マドリードでの華々しい未来も見据えている。

【ハイライト動画】エンドリッキはメス戦でハットトリック達成