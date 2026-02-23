リヴァプールを率いるアルネ・スロット監督が、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツの欠場理由を明かした。22日、地元メディア『リヴァプール・エコー』が同指揮官のコメントを伝えている。

プレミアリーグ第27節が22日に行われ、リヴァプールは敵地でノッティンガム・フォレストと対戦。試合は0－0で試合終盤まで推移し、迎えた90＋7分にアレクシス・マック・アリスターが決勝点を挙げ、劇的な勝利を収めた。これにより公式戦3連勝を達成し、プレミアリーグでは上位との勝ち点差を縮めている。

この試合では、ヴィルツがスターティングメンバーに名を連ねていたものの、急遽イングランド代表MFカーティス・ジョーンズが代わりに出場。スロット監督は試合後、ヴィルツの状態について次のように語っている。

「それほど深刻なものではないと考えている。ウォーミングアップ中に背中の痛みを感じていた。100パーセント、もしくは100パーセントに近い状態で出場することはできなかったんだ。このリーグで6、7、8カ月プレーし、ボール扱いがどれだけ上手でも、このレベルでは100パーセントの力を発揮する必要がある。だから、彼を起用しないことを決めたが、来週にはチームとともにすることを期待している」

ヴィルツの欠場により、攻撃に停滞感のあったリヴァプールだが、難所『シティ・グラウンド』でなんとか勝ち点3を獲得。次戦は28日に行われ、ホームでウェストハムと対戦する。



