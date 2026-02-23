【心理テスト】自分でも気づいていない「あなたがキレるポイント」診断

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする「心理テスト」。今回は、「銃」に関する心理テストで、心の奥にある本当の自分を探ってみましょう。（監修者：東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師 草彅健太（くさなぎ・けんた）さん）ここは映画の世界。あなたは敵対する組織と戦うために、武器を扱う練習をしています。あなたが銃を手にして操作したところ、なんと暴発してしまいました。さて、その理由は何でしたか？次の中から近いものを1つ選んでください。1． 誰かに話しかけられた2． 突然指示が変わった3． 急に周りの目が気になった4． 銃の整備が悪かったこの心理テストでわかることは、自分でも気づいていない「あなたのキレるポイント」です。「銃の暴発」は「心の緊張感」を示しています。暴発した理由によって、あなたが無意識に抱えている「キレるポイント」がわかってしまうのです。あなたは、自分のペースを乱されることに強いストレスを感じるタイプ。集中しているときや大事な場面で口を挟まれると、普段は温厚でも一気にスイッチが入ってしまいがちです。とはいえ、周りにも事情はあるはず。お互いに配慮できる状況を作っておきましょう。計画や段取りを大切にする、責任感の強いあなた。「話が違う」と感じた瞬間に怒りが爆発しやすく、直前になっての変更ほど許せない傾向があります。あなたの怒りはもっともですが、まずは相手の事情を聞くことから始めてみましょう。あなたは評価や比較をされていると感じると、途端にプレッシャーが怒りに変わるタイプ。自分に高い基準を課しているからこそ、外からジャッジされることを拒むのです。とはいえ、報連相は大切なこと。こちらから伝えてみると、案外気が楽になるかも。環境や構造のせいで失敗することに、誰より敏感なあなた。正義感が強く、筋の通らないことや「これはおかしい」と思った状況に対して怒りのスイッチが入ります。自責や他責にならないのは素晴らしいこと。深呼吸して、心を落ち着けましょう。怒りの原因は相手ではなく、自分の中にあることがほとんど。キレやすい場面を知ることは、自分を守ることにもなるのです。■監修者プロフィール：草彅健太（くさなぎ・けんた）池袋占い館セレーネ所属。メンタルケアカウンセラー。鑑定件数は若い女性を中心に7,000件を超え、占いイベントやアプリの監修も手がける。また、イベントMCや声優としての活動もしており、芸能関係者の依頼も多い。Webサイト：https://selene-uranai.com/YouTube：https://youtu.be/UHrZuZcHTj4