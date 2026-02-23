大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、開幕から二刀流としての起用が期待されている。しかし、2度の手術を経ていることもあり、大谷の負担を減らすために6人制の先発ローテーションを継続する予定だ。米メディア『スポーティング・ニュース』のマット・スリバン記者が言及した。

二刀流の大谷を厳格なイニング管理のもとで起用することは必須だが、ドジャースはブレイク・スネル投手の怪我の不安も抱えている。

現時点での主軸は大谷、スネル、山本由伸投手、タイラー・グラスノー投手、佐々木朗希投手だ。もしスネルが開幕に間に合わなければ、エメ・シーハン投手が代役に入る可能性が高い。

その場合、6番手を巡る争いはジャスティン・ロブレスキ投手、ギャビン・ストーン投手、リバー・ライアン投手、カイル・ハート投手の4人に絞られる。この中ではロブレスキが一歩リードしている存在だろう。

今季も6人でローテーションを組むドジャースについて、スリバン氏は「スネルの負傷と大谷の投球数制限により、ドジャースは先発候補の控え選手たちに好投を求め、ローテーションの枠を勝ち取らせる必要がある」と言及した。

