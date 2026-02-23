













中日ドラゴンズの鵜飼航丞外野手は23日、千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「6番・左翼」でスタメン出場。同試合で本塁打含む3安打と活躍した。











鵜飼外野手は3回の第2打席で、ホセ・カスティーヨ投手から遊撃への内野安打を記録。中日が5-0とリードして迎えた5回には、2死無走者の場面で第3打席が回ってきた。



マウンドには右腕の小野郁投手。鵜飼外野手はその初球を叩くと、大きな当たりが右中間に飛び、打球はそのままスタンドイン。自身の今季オープン戦初本塁打となった。



7回の第4打席では、三塁へ放ったゴロがイレギュラーしたが、記録は内野安打。この試合で鵜飼は3安打を放ち、開幕スタメンに向けてアピールを見せた。



試合は中日が8-0で勝利し、オープン戦1勝1敗1分となった。



今季でプロ5年目を迎える鵜飼外野手は、2021年ドラフト2位で中日に入団。ルーキーイヤーに一軍で4本塁打を放ったものの、以降は伸び悩むシーズンが続いている。



今季こそ“ロマン砲”を卒業し、一軍戦力として定着したいところだ。

























【動画】飛距離が凄い！鵜飼のホームランがこちら

DAZNベースボールのXより













ロマン砲からの卒業



鵜飼航丞 OP戦初ホームラン



🌸中日×ロッテ（オープン戦）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】