こんにちは、リリースピッカーのなぎさです！今日はいちごスイーツをご紹介します！

『ステーキハウス フォルクス』では、2026年2月18日（水）より、苺のごちそう、ふたつのかたち。～Strawberry Dessert Fair2026～を開催中。

本デザートフェアでは、旬のいちごをリッチに味わっていただけるごちそうパフェを2品ご用意した。苺をたっぷり8個使用した王道系の存在感がある「クラウンパフェ」。苺４つを使用して、上部のブリュレやショコラアイス、フランボワーズアイスなどとのマリアージュが楽しい、「苺とショコラのブリュレパフェ」のふたつのかたち。

同じ苺パフェでありながら、それぞれ個性があり違う満足感を味わえるパフェに仕立てた。

この季節限定のごちそうパフェをぜひこの機会にお召し上がりください。

苺のクラウンパフェ

1,380円（税込1,518円）

たっぷりの甘酸っぱい苺とコクのあるチョコの組み合わせ。

食べ進めるほどに楽しい笑顔あふれるごちそうパフェ。

苺とショコラのブリュレパフェ

1,080円（税込1,188)

パリッと香ばしいブリュレに甘酸っぱい苺と濃厚ショコラアイス。食感と味わいが重なり合う大人のごちそうパフェ。

■『苺のごちそう、ふたつのかたち。』～Strawberry Dessert Fair2026～ 開催概要

・販売店舗：ステーキハウス フォルクス

・販売開始日：2026年2月18日（水）

※予告なく販売を終了する場合がある。

※新橋店ではフェアデザートを販売していない。

編集／なぎさ（ガクラボメンバー）

