和歌山発ラッパーT.i.G skysea、新作アルバム『WAKA MiNATi』リリース　MIKADO、Homunculu$ら豪華勢が集結

大阪生まれ、和歌山育ちのラッパーT.i.G skysea（ティーアイジー スカイシー）が、2月22日に待望のニューアルバム『WAKA MiNATi』をリリースした。

1stアルバム『TOP OF THE WORLD』、2ndアルバム『HOW i LIVE』と着実にキャリアを積み上げながら、徹底したセルフプロデュースと最低限のメディア露出でその地位を固めてきたT.i.G skysea。関西のストリートシーンを震源として数々のヒットを生み出してきた彼が、今作でいよいよメインストリームへの"下剋上"を宣言する。

タイトルにある「WAKA」とは、和歌山を指すスラング。近年、J-HIP HOPシーンにおいてバイラルの震源地として注目を集める和歌山から、TOFU、MIKADO、7、HARKAという精鋭ラッパーたちが客演として集結した前代未聞の顔ぶれは、本作最大の聴きどころのひとつだ。

プロデューサー陣もFuji Rose、Homunculu$、TAKA、GachaMedz、DJ JAM、Young Tas、VLOT、FEZ BEATZと、これ以上ない布陣が揃った。全9曲にはTrapを軸にDance Hall Trap、Melodic Trap、Gloなど多彩なジャンルが散りばめられ、壮絶な幼少期から十代のアウトロー時代、そして音楽で未来を切り開く現在までが赤裸々にスピットされる。

アパレルブランド『TIGER de MAISON』を展開し、アメリカ・タイ・フィリピンなど世界各国のストリートにも自ら足を運んできた彼が、今度は日本のJ-HIP HOPを世界へ向けて刻みつける。その歴史の目撃者になれ。

『WAKAMiNATi』

T.i.G skysea

配信中

https://linkco.re/QPXRvR31

PRODUCERS

Fuji Rose / Homunculu$ / TAKA / GachaMedz / DJ JAM / Young Tas / VLOT / FEZ BEATZ

YouTube (T.i.G skysea) : https://www.youtube.com/@T.i.Gskysea_official

YouTube (From WAKA) : https://www.youtube.com/@Fromwaka

Instagram : https://www.instagram.com/t.i.g_skysea_official/?hl=ja

Apparel(TIGER de MAISON) : https://x.gd/025gO

T.i.G skysea

その印象的なルックスと圧倒的なラップスキルで、関西のストリートシーンを中心に絶大な影響力を誇るラッパー、T.i.G skysea。大阪府で生まれ、5歳で和歌山へと移住。壮絶な環境下で幼少期を過ごした彼は、10代の頃にはアウトローの世界へと身を投じ、荒れた日々の中でその牙を研いできた。 そんな波瀾万丈な生い立ちや、ストリートで直面してきた数々の苦難、そして現在のリアルなライフスタイル。それらすべてを等身大の言葉で音楽へと昇華させ、スピットする。

彼の活動の幅は日本国内にとどまらない。アメリカ、タイ、フィリピンなど、世界各国のストリートに自ら足を運び、現地のアーティストとも深い親交を築きながら、その名を世界に轟かせてきた。最近ではダンスホールトラップを取り入れた楽曲をリリースし、シーンに大きな衝撃を与えたことも記憶に新しい。

また、表現の場は音楽のみならず、自身が展開するアパレルブランド『TIGER de MAISON』では、彼独自のインスピレーションを惜しみなくアウトプットし続けている。これまで徹底してセルフプロデュースを貫き、メディア露出が少ないながらもその地位を確固たるものにしてきた彼が、ついに動く。2026年2月22日、世界へ向けた渾身のビッグアルバム『WAKA MiNATi』をドロップ。