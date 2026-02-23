30年目となる2026シーズンのメジャーリーグサッカー（MLS）が開幕した。

北米開催のFIFAワールドカップ2026開幕まで残り4カ月。W杯イヤーのMLSは例年以上の盛り上がりを見せているようだ。元フランス代表GKウーゴ・ロリスや韓国代表FWソン・フンミンらを擁するロサンゼルスFCと、アルゼンチン代表FWリオネル・メッシが所属するインテル・マイアミが対戦した一戦は、「7万5673人」の来場者数を記録。MLSの開幕節としては史上最多となり、歴代でも2023年7月のロサンゼルスダービーが記録した「8万2110人」に次ぐ2位の数字となった。試合はガボン代表FWデニス・ブアンガらが得点を挙げて、LAFCが昨季のMLSカップ王者マイアミに3－0で快勝した。

今シーズンのMLSは、過去最多8人の日本人選手がプレーする。ガンバ大阪からDCユナイテッドに加入したDF黒川圭介は、デビュー戦のフィラデルフィア・ユニオン戦でフル出場し、チームは退場者を出した相手に完封勝利。黒川の同僚MF木島萌生はベンチ入りしたものの出番は訪れなかった。

昨季のMLSカップで惜しくもマイアミに敗れて全米制覇を逃したバンクーバー・ホワイトキャップスは、レアル・ソルトレイクを下して白星スタート。GK高丘陽平は今季も守護神としてクリーンシートに貢献した。

2人の日本代表経験者を擁するロサンゼルス・ギャラクシーは、ニューヨーク・シティと対戦。DF山根視来が先発出場したLAギャラクシーは先制したものの、65分に退場者を出して与えたPKを決められて追いつかれる。ベンチスタートだったDF吉田麻也が緊急投入されると、LAギャラクシーは数的不利で耐え凌いで1－1のドローに終わった。

オーランド・シティのFW塚田悠太郎、アトランタ・ユナイテッドのFW富樫敬真はベンチ入りしたものの出番は訪れず、チームも敗れた。シアトル・サウンダーズのFW塚目優はメンバー外だった。

■MLS開幕節

セントルイス・シティ 1－1 シャーロット

シンシナティ 2－0 アトランタ・ユナイテッド

DCユナイテッド 1－0 フィラデルフィア・ユニオン

オーランド・シティ 1－2 レッドブル・ニューヨーク

バンクーバー・ホワイトキャップス 1－0 レアル・ソルトレイク

オースティン 2－2 ミネソタ・ユナイテッド

ダラス 3－2 トロント

ヒューストン・ダイナモ 2－1 シカゴ・ファイアー

ナッシュビル 4－1 ニューイングランド・レボリューション

ロサンゼルスFC 3－0 インテル・マイアミ

ポートランド・ティンバーズ 3－2 コロンバス・クルー

サンディエゴ 5－0 モントリオール

サンノゼ・アースクエイクス 3－0 スポルティング・カンザスシティ

ロサンゼルス・ギャラクシー 1－1 ニューヨーク・シティ

シアトル・サウンダーズ 2－0 コロラド・ラピッズ

【ハイライト動画】LAFC 3－0 インテル・マイアミ