今週の12星座占い「魚座（うお座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「魚座（うお座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、集中力が続かなくてよそ見ばかりしてしまうかも。頭や肩周りをマッサージするなど、疲れを溜めないように意識すると◎ 普段しないようなことをおこなうとリフレッシュできるようです。恋愛面は、モヤっとした思いや執着から解放されそう。スッキリした気分で新たな恋も始まる予感。メイクやファッションなどを変えれば、さらに恋愛運アップ！春に向けてライフスタイルを見直すと◎ ちょっと早めに起きて、朝活などを始めてみると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。