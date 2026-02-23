日向坂46山下葉留花、髙橋未来虹と“気まずくなった瞬間”を明かす「Tシャツの襟元から白い糸みたいなのが出ていて…」

日向坂46の髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花が週替わりでパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！」（毎週金曜 11:30～11:55）。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに（？）脱線してしまう番組です。2月13日（金）の放送は髙橋未来虹と山下葉留花の2人でお届け！ 山下が髙橋に謝りたいこととは？山下：2025年の最後に、私たち2人の回があったじゃないですか。髙橋：うん、あった。山下：その最後は、私が未来虹さんに謝罪して終わったんですけど（笑）。もう1個、2026年に入ってから謝罪したいことがあるんです。髙橋：え!? 何なに？山下：“Tシャツ”覚えていますか？ 未来虹さんがレッスンのときに着ていた……。髙橋：あー!! 分かった（笑）！山下：そのTシャツの襟元から白い糸みたいなのが出ていたんです。髙橋：そう、首の後ろにチョロっと糸が出ていて。しかも、髪の毛が短いので隠れなかったんですね。山下：それを見て“取ってあげよう”と思ったんですけど、勝手に触るのはNGかなと思って、声をかけたんですね。「未来虹さん、ちょっと紐が出ているかもしれないので、取っていいですか？」みたいな。髙橋：うん。山下：そうしたら、未来虹さんが「あ、これ……そういうデザインなんだよね～」って（笑）。髙橋：ハハハ（笑）！山下：本当に気まずくて「すいません！」と思って（笑）。髙橋：いやいや、こっちも分かりにくくてごめんね（笑）。私も、デザインを見たときに「絶対に指摘されるんだろうな」って思っていて、案の定されて「ごめん、 気まずい」って思ったんだけど。「チェンソーマン」っていうアニメがあって、何かを引くとチェンソーに変身するっていうのがあるんですけど、メンバーの小西夏菜実が、私の服から出ている糸がそれに見えたらしくて、Instagramのストーリーズに「気をつけて！ 髙橋未来虹さんはチェンソーウーマンの可能性アリ」っていうメッセージを付けてあげたら、それが結構バズっちゃって（笑）。山下：バズってましたね（笑）！髙橋：私もびっくり！ ただ「かわいいな」と思ってゲットしたから、意図せず大バズりしたという。ちょっと照れちゃう（笑）。山下：謝罪の気持ちでいっぱいだったんですけど、小西が救ってくれて本当にありがたかったです。髙橋：「笑いに昇華してくれてありがとう」っていう気持ちだった。山下：でも、気まずくさせてすみませんでした（笑）！髙橋：全然！“謝罪”って言うから何かと思ったよ（笑）。＜番組概要＞番組名：ローソン presents 日向坂46のほっとひといき！パーソナリティ：日向坂46（髙橋未来虹、藤嶌果歩、山下葉留花）放送日時：毎週金曜 11:30～11:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/hitoiki/番組公式X：@hot_hitoiki46