今週の12星座占い「射手座（いて座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「射手座（いて座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、無茶しないでゆっくり過ごせるようにしましょう。体の疲れを取るために温泉などに行くのもおすすめ。たまには時間の許す限り眠るなど、自分を労ることをしましょう。恋愛面は、お家デートを楽しむと◎ お互いにリラックスできて、いろんな話ができるようです。一緒に買い物に出かけて料理を作るのも楽しそう。曖昧になっていて不安に感じることがあれば、きちんと話し合いをすると◎ 感情を優先するのではなく、冷静に会話をすると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。