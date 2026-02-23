大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障からの復活を目指している選手が複数いる。残念ながら開幕に間に合わない見込みとなっている選手がいる一方、同僚のアクシデントが有利に働く選手もいるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

同メディアが有利な立場になるのではと予想したのは、現在24歳のアレックス・フリーランド内野手。昨季メジャーデビューを果たした期待のプロスペクトの一人だが、同年は29試合出場にとどまった。

同メディアは「スプリングトレーニングでファンが監視すべきドジャースの負傷状況」と題し、複数の故障選手の現状に言及した。野手ではトミー・エドマン内野手とキケ・ヘルナンデス内野手に注目し、「今オフ右足首手術を受けたエドマンは、開幕戦の出場が危ぶまれている。回復が順調に進めばその直後の復帰は可能だろうが、もし何らかの問題が生じれば状況はさらに不透明になり得る。同じく今オフに左肘手術を受けたキケはまだバットを振ることができず、この状態はレギュラーシーズン中も続く可能性が高い」と指摘。

続けて、「その間、出場機会が増えることで最も恩恵を受けるのはフリーランドだ。メジャーデビューした昨季は苦戦したが、ここで存在感を示すチャンスがある。もっとも、キム・ヘソン内野手も争いに加わっている」と記している。

