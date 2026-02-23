今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、難しく感じていたことがすんなりできるなど、心が軽くなる出来事が起こりそう。ピンチをチャンスに変えていくパワーが、あなたに宿るタイミングです。恋愛面は、祝い事がなかったとしても、サプライズしてみるなど楽しい気持ちになりそうなことをやってみると◎ お揃いの物をプレゼントするのもアリ。迷っていることがあれば、いったん意識的に頭を空っぽにしてみると良いでしょう。無理に結論を出すよりも、気持ちをスッキリさせることをやってみて。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。