宮崎県の南西端に位置する都城市(みやこのじょうし)は、県内第2の人口を擁する主要都市。南九州の交通の要所でもあり、陸・海・空の条件が整ったアクセス良好なまちです。肉用牛、豚、鶏を合わせた畜産を含む農業産出額が、令和7年まで5年連続で日本一を誇っています。

都城市ではふるさと納税の寄附金を8つの使途に充てており、今回はその中から「3つの完全無料化」という取り組みについて紹介していきます。

都城市のふるさと納税寄附金の使い道「3つの完全無料化」について

都城市では、「10年後に人口増加へ! 」との目標を掲げ、これまで以上に人口減少対策に力を入れ、令和5年度から積極的かつ強力に各種施策を推進しています。

その結果、令和5年度の移住者が大幅に増えたこともあり、令和6年度においては、目標を「10年後に人口増加へ! 」から「人口減少から人口増加へ! 」と引き上げ、人口減少対策をさらに積極的かつ強力に推進していくとのこと。

「3つの完全無料化」は、第1子からの「保育料」完全無料化、中学生までの「医療費」完全無料化、「妊産婦の健診費用」完全無料化の実施により、安心して子育てできる「子育て三ツ星タウン」を目指し、人口の自然増に取り組む事業です。

3つの完全無料化に取り組むことにより、“妊娠期から子育て期まで切れ目ない経済的支援”を実施。「子どもを産み育てたい」と思う人を強力にサポートしていくそうです。

自治体からのメッセージ

都城市は「肉と焼酎のふるさと」として知られ、ふるさと納税受入額で日本一になった実績があり、皆様からいただいた寄附金を財源にさまざまな事業を行えております。寄附を通じて活気を生み出し、変わっていく都城市を今後もご注目ください!

都城市のふるさと納税返礼品について

都城市の中でも人気を誇る返礼品である、霧島酒造の焼酎セット、お米豚を紹介します。

霧島酒造(25度)900ml×5色バラエティセット≪みやこんじょ特急便≫

・提供事業者：酒安堂

・内容量：黒霧島EX 25度 900ml、茜霧島 25度 900ml、赤霧島 25度 900ml、黒霧島 25度 900ml、白霧島 25度 900ml

・寄附金額：1万7,000円

バラエティに富んだ霧島酒造の飲み比べセットです。黒霧島の特徴的な味わいを最大限に引き出した黒霧島EX、フルーティーなコクとまるみを感じる茜霧島、気高い香りと澄んだあまみの赤霧島、トロッとしたあまみとキリッとした後切れの黒霧島、なめらかで伸びのある味わいの白霧島の5種。

お米豚3.7kgセット

・提供事業者：株式会社エムツー

・内容量：都城産「お米豚」ロース 300g×4、バラ 300g×3、肩ロース 200g×2、こま切れ 300g×4

・寄附金額：2万3,000円

大自然の澄んだ空気、山から湧き出る新鮮な水という環境の中で、国産飼料用米を与えて育ったお米豚です。脂は白く、赤身はより赤く美しい色のロース、バラ、肩ロース、こま切れの4種セット。スライスのお肉はシートで小分けされているので、使い勝手がよく便利!

今回は宮崎県都城市のふるさと納税寄附金の使い道「3つの完全無料化」と、人気の返礼品を紹介しました。第1子からの「保育料」、中学生までの「医療費」、「妊産婦の健診費用」の完全無料化に取り組む事業です。安心して子育てができる環境で、子どもを産み育てることができ、子どもの健全な成長のサポートにもつながります。本取り組みに興味をもった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者