今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、相手が言ってほしいこと、やってほしいことを瞬時に行動できて、感心されるようです。相手が心を開いてくれそうなので、我慢していたことや伝えておきたい内容があれば、話してみると◎ 恋愛面は「こうなるといいな」と思ったことが叶いそう。パートナーや恋人とも、将来について前向きに意見交換できるでしょう。仕事や勉強などにおいて、具体的に出したい成果を書き出してみるといいかも。「何をやるべきか」の整理がついてくるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。