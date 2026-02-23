今週の12星座占い「獅子座（しし座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「獅子座（しし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は立場や年齢に関わらず、いろんな人と話してみると、あなたが気になっていたことが解決するかも。ディープな世界を知りますが、ハマりすぎないように気をつけて。恋愛面は、相手に何か秘密にしていることがあるとバレてしまうかも。ゆっくり説明すれば納得してくれそう。洗面台や鏡台をきれいにすると恋愛運アップ。予定を詰めすぎると、時間を間違えたり、すっぽかしたりしてしまうかも。落ち着いて行動できるように、スケジュールを調整しましょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。