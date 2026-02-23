今週の12星座占い「蟹座（かに座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「蟹座（かに座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いつもより気力が増して、仕事や家事なども頑張れるようです。自分の長所を活かす機会が増えるため、自然と笑顔が多くなりそう。明るいあなたを見ていると、周りは癒やされるようです。恋愛面は、2人で新しいことにチャレンジしてみると◎ 家具など組み立たり、料理を作ったりすると、試行錯誤しながら楽しくできるようです。泣きたいときは、我慢せず家族や親友に話を聞いてもらいましょう。泣いたり話したりすることで、気持ちが整理できるようです。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。