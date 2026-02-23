今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年2月23日（月・祝）～3月1日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、自分のペースを崩さないようにすれば、物事は順調に進みそう。頑張っていたことが報われることもあるでしょう。周りの人も喜んでくれるようです。恋愛面は、2人きりになれる時間は少ないかもしれませんが、一緒にいるときは深い話ができて、安心感もあるようです。相手の悩みを聞いてあげるのも良いでしょう。重たい空気を感じたら、ワントーン明るい声で話したり、ポジティブな話をしたりしましょう。部屋の換気をするのも◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。