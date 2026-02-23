田中みな実が“豹変する”瞬間とは? プライベートで親交のあるあのが証言「一瞬で人が変わる」

完璧なイメージとは裏腹に、どこか無邪気でやさしい一面もあった。歌手でタレント・あのは、田中みな実の自宅を訪れた際のエピソードを17日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)で語り、手料理を振る舞ってもらい、深夜まで一緒に過ごした時間を回顧。「一瞬で人が変わる」という意外な素顔にも触れている。

あの

「僕には甘々」「本当にやさしくしてくれてうれしかった」

最近、田中の自宅に遊びに行ったというあの。田中は、手作りのシチューを用意してくれたといい、「一口食べたら、めちゃくちゃおいしくて」と感激。「お腹減ってるから、ジャブジャブ食べてたら、うれしそうな顔でこっち見て、“おかわりいる?”って。“ワン!”って言って(笑)」と話しつつ、「本当においしかった。みんなにも食べてみてほしいぐらいおいしかった」と大絶賛した。

食事の後は、“田中みな実鑑賞会”がはじまったそうで、「なぜか、いろんな作品の田中みな実を観る時間になって。『ブラックペアン』で土下座する田中みな実とか。みな実さんが出てるシーンだけ観るみたいな」と苦笑いで暴露。「気づいたら、深夜2時半とか3時手前ぐらいになってたの。珍しくない? 田中みな実さんも、“ヤバい! 夜更かししちゃった!”みたいな。ママはそこで寝ました(笑)」と楽しげに振り返った。

また、田中の愛犬についても言及。「僕が立つとなんか吠えるから。犬たちに“いけない”ってずっと怒ってて」と明かしながら、「僕には甘々っていうね(笑)。本当にやさしくしてくれてうれしかった」と胸中を吐露。「犬の前だと、一瞬で人が変わるからね」とぶっちゃけ、「“いけない。ダメ。いけない”って。なんであの一点張りなん?“ダメだよ～。おいでおいで。大丈夫だから”でもいいのに。“いけない”の一点張りで押し切るからな～」と笑った。

「みな実さんの犬」を自称し、「おいしそうにすると、いっぱいお土産をくれる」「とにかく全褒め。これもあれでもいいですね! みたいな」と田中との関係性を語ったあの。3月末の放送をもって終了する同番組だが、「このときもラジオの話をして、“ママ行きたい!”って言ってくれてんの。LINEも来た」と熱烈オファーを受けているようで、「残り7回ですけど……。来てほしいです! ママお願いします! 来てくれるかな?」と呼びかけていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。