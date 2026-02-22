昨季の北海道日本ハムファイターズは、福岡ソフトバンクホークスとの激しい優勝争いを演じた。今季こそリーグ優勝・日本一を狙う中、飛躍が期待される選手も少なくない。昨季、一軍で5勝0敗の成績を残した大型右腕も、飛躍が期待される一人だ。（文・シモ）［1/6ページ］

後半戦の5勝0敗は“序章”か

福島蓮

[caption id="attachment_248711" align="alignnone" width="530"] 北海道日本ハムファイターズの福島蓮（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：22歳

・経歴：八戸西高

・ドラフト：2021年育成選手ドラフト1位（日本ハム）

・2025年一軍成績：8試合登板、5勝0敗、防御率2.25

プロ5年目の福島蓮は、今季に期待を抱かせる1人だ。

プロ2年目に二軍で17試合に登板して4勝2敗、防御率2.79の成績を記録した福島。2024年の3月14日に支配下選手登録を勝ち取ると、同4月17日に一軍デビューを果たす。

同日のソフトバンク戦で先発登板すると、勝ち星はつかなかったものの、5回72球を投げて4安打2失点と好投。6月2日のDeNA戦では、7回5安打2失点でプロ初勝利を挙げた。

結果、同年は12試合の登板で2勝3敗、防御率3.54の成績を残した。

昨季はコンディション不良で出遅れるも、7月13日に一軍登録されると、同日のオリックス戦で登板。5回無失点でシーズン初勝利を挙げると、以降4つの白星を積み重ねた。

結果、昨季は8試合に登板して5勝0敗、防御率2.25の成績をマーク。

ソフトバンクとのCSファイナルステージ第2戦では、直球主体の配球で三振の山を築き、7回1/3を投げて3安打2失点の快投を見せた。

190センチの長身から放たれる150キロ超の直球に、鋭いカットボールやフォークを繰り出す投球は魅力的だ。

昨季は後半だけで5勝負けなしと申し分のない活躍だったが、今季は前半戦からローテーションを守り、2桁勝利を狙いたい。

【関連記事】

【了】