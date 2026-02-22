ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第8回ライブ配信が2月13日に行われた。

今回の配信には、登録者数約1.4万人の人気YouTubeチャンネル『優勝請負人ぶらっど～常勝軍団エンゼルス～』を運営するぶらっど氏がゲスト出演した。

ロサンゼルス・エンゼルスファンとして知られるぶらっど氏。番組では、エンゼルスの今季順位予想をする場面があった。

昨季のア・リーグ西地区は、シアトル・マリナーズが24年ぶりに地区優勝。一方、エンゼルスは2年連続の最下位に沈んだ。

ぶらっど氏は、今季のエンゼルスの予想順位を問われると、「冷静に見て3位。周りも強いけど、そこそこ上手くいくんじゃないかなと思う」と回答した。

「オハッピーはじめ、ネト、アデル、シャヌエルなど楽しみな若手がたくさんいる。トラウトもきっと打つ。投手は（菊池）雄星選手、デトマーズ、ソリアーノ、マノアなどもいるので、3位という様子は悪くないんじゃないかと思う」と、自身の見解を示した。

野手を見ると、主砲のトラウトは34歳だが、24歳のシャヌエル、25歳のネト、26歳のオハッピーなど、期待の若手も多い。投手陣では昨季10勝のソリアーノ、7勝の菊池、さらに中継ぎから先発復帰予定のデトマーズらの奮起が鍵を握る。戦力がかみ合えば、上位進出の可能性も出てくる。

今季もマリナーズが牽引すると見られるア・リーグ西地区だが、エンゼルスはダークホースとなることができるのか注目だ。

さらにぶらっど氏は番組内で、今季のア・リーグ西地区全体の順位も予想している。

