今日の運勢は？ ★2026年2月23日（月・祝）12星座占いランキング！ 第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの順位は何位…!?

2026年2月23日（月・祝）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）2月23日（月・祝）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の叶愛（とあ）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は牡牛座（おうし座）！ あなたの星座は何位……？色々な人と話したり交流したりと、楽しい一日になりそうです。あなたの人柄が相手に伝わり、自然と知り合いが増えていくかも。人を喜ばせるようなことができると、あなた自身も元気になれそう。直感がとても優れているようです。理由はなくても、「こうしてみたい」というものがあれば、やってみると良いかも。あなたの決断によって、良い波に乗れるなどの変化が生まれるようです。色々なことを楽しめる一日に。久しぶりに友人に会ってみるのも良いでしょう。話していると、アイデアなど思いつきそう。今日は恋愛運も好調なので、気になる相手にあなたの魅力が伝わることでしょう。今日は、活躍する場面が増えるかも。そのため、知人が増えるなど良い影響もあることでしょう。話しかけられたら、肩の力を抜いて気楽に受け答えしてみて。共通の話題で話が弾みそう。周りの人を思いやるような言葉掛けや行動を意識してみて。その方があなた自身の心も癒やされていくようです。とくにパートナーや恋人には、日ごろの感謝を伝えるなど接し方を丁寧にすると良いでしょう。一人では迷ってしまうことも、仲間がいれば解決できるようです。考えるよりも先にやってみるようにすると上手くいきそう。心配事などあれば、先輩などに相談してみると良いでしょう。今日は、効率的に動けるようです。午前と午後でやることを決めておくのも良いでしょう。小さな目標をコツコツ達成できると、自信にもつながっていくようです。その姿勢は、周りからも感心されることでしょう。あなたの能力や知識などを頼りにしてくれる人がいるかも。何か頼まれたりしたら、親身になって協力してあげると良いでしょう。もし分からないことがあれば、正直に伝えると◎。動画などを視聴していると、あっという間に時間が経ってしまいそう。だらっとし過ぎると、後悔してしまいそうなので気を引き締めましょう。部屋の片付けをするのもいいかも。不要なものを手放せばスッキリ。気になる相手の良からぬウワサを聞いてしまって一喜一憂するなど、心が落ち着かない様子。しかしそれも恋の醍醐味と捉えてしまった方が良いのかも。どんな気分も楽しんだもの勝ち。勢い任せで行動したり発言したりすると、後悔してしまう場合があるかも。いつもより、丁寧に話すなど工夫をすると良いでしょう。ちょっと上手くいかないと思ったら、外へ出て気分転換するのもアリ。モチベーションが上がっているので、一日中動き回れそう。ですが、頑張りすぎると一気に疲れが出てしまいそうなので気をつけましょう。休憩時間を作ったり、少し昼寝をしたりしてみて。祝日の月曜日。春の足音が聞こえ始めるこの時期は、心に余白を作って過ごしましょう。三寒四温を繰り返しながら、季節は着実に前へ。今日蓄えた優しいエネルギーが、明日からのあなたを軽やかに支えてくれます。■監修者プロフィール：叶愛（とあ）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いにも出演。透視・九星気学・タロット・数秘術・手相・マナカードを組み合わせ、その人の本質や運命の流れを読み解く鑑定を行う。渋谷本店アクアリーで長年活躍し、各種メディア出演など幅広い実績を持つ。累計鑑定人数は10万人を超え、恋愛や人間関係、仕事、人生の転機まで丁寧に寄り添う姿勢に定評がある。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/