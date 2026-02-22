明治安田J1百年構想リーグの地域リーグラウンド第3節が21日と22日に各地で開催された。

22日開催された試合では、ここまで勝利のないファジアーノ岡山とガンバ大阪が対戦。ルカオのPK弾で14分に岡山が先制に成功したものの、32分のデニス・ヒュメットと、76分の南野遥海のゴールで逆転したG大阪が2－1で初白星を飾った。

同じく未勝利対決となった京都サンガF.C.とアビスパ福岡の一戦は、ラファエル・エリアスとマルコ・トゥーリオのゴールで京都に軍配が上がった。

また、WESTで首位に立つサンフレッチェ広島はセレッソ大阪と対戦し、55分にジャーメイン良の強烈な左足シュートで先制すると、90＋5分に櫻川ソロモンに同点弾を決められたものの、90＋7分に東俊希が劇的な決勝点を挙げ、2－1で勝利し、2勝目を挙げた。

今節の試合結果、順位表、次節対戦カードは以下の通り。

◆■J1百年構想 地域リーグラウンド第3節

【EAST】

東京ヴェルディ 2－2（PK戦：4－3） FC町田ゼルビア

横浜F・マリノス 0－2 浦和レッズ

川崎フロンターレ 1－2 FC東京

鹿島アントラーズ 2－0 柏レイソル

水戸ホーリーホック 1－1（PK戦：5－3） ジェフユナイテッド千葉

【WEST】

清水エスパルス 1－0 ヴィッセル神戸

名古屋グランパス 1－3 V・ファーレン長崎

京都サンガF.C. 2－0 アビスパ福岡

ファジアーノ岡山 1－2 ガンバ大阪

セレッソ大阪 1－2 サンフレッチェ広島

◆■順位表

※（）内は勝ち点／得失点差

【EAST】

1位 東京V（8／＋3）

2位 浦和（7／＋4）

3位 鹿島（7／＋3）

4位 FC東京（7／＋1）

5位 町田（6／＋1）

6位 川崎F（5／＋1）

7位 水戸（3／－2）

8位 千葉（2／－2）

9位 横浜FM（0／－4）

10位 柏（0／－5）

【WEST】

1位 広島（8／＋3）

2位 京都（6／＋2）

3位 G大阪（6／＋1）

4位 神戸（5／＋1）

5位 名古屋（5／－1）

6位 C大阪（4／＋1）

7位 清水（4／0）

8位 長崎（3／－2）

9位 岡山（2／－1）

10位 福岡（2／－4）

◆■次節の対戦カード

▼2月27日（金）

【EAST】

町田 vs 千葉

【WEST】

神戸 vs 福岡

広島 vs 京都

▼2月28日（土）

【EAST】

横浜FM vs 東京V

浦和 vs 鹿島

FC東京 vs 柏

【WEST】

G大阪 vs 清水

長崎 vs C大阪

▼3月1日（日）

【EAST】

川崎F vs 水戸

【WEST】

岡山 vs 名古屋

【動画】広島FWジャーメイン良が先制点をマーク！