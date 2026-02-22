大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復活を目指し調整に励んでいる選手がいる。右肩手術の影響で昨季全休したブラスダー・グラテロル投手もその一人だが、このオフシーズンの間に肉体改造に成功していたという。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。

グラテロルは2023年に防御率1.20（68登板）と好成績を残したリリーフ右腕だが、2024年オフに右肩関節唇の手術を受ける。翌2025年の復帰を目指すも、未登板のままシーズンを終えている。

同メディアは「グラテロルは故障からの復帰に向けて、このオフシーズンに懸命に取り組んでいる。彼は1日に2〜3回トレーニングを行い、約20ポンド（約9キロ）の減量に成功したと語った。ESPNでは体重は265ポンド（約120キロ）と記載されているが、本人によれば一時は280〜285ポンド（約127～129キロ）まで増えており、体を元に戻すのは大変だったという」と言及。

続けて、「今は20ポンドくらい落ちたよ。すごく調子がいい。最初の3週間は体重をたくさん落とすのが本当に辛くて、歩くのも呼吸するのも大変でよく眠れなかった。でもある日、『よし、フィジカルを変えよう』と思ったんだ。今はずっと良くなったよ」という本人のコメントを伝えている。

【関連記事】

【了】