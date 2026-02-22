マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、タイトル争いについて言及した。21日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

プレミアリーグ第27節が21日に行われ、マンチェスター・シティはニューカッスルと対戦。14分にニコ・オライリーが先制点を決めると、22分にルイス・ホールに同点弾を許したものの、27分に再びオライリーが勝ち越しゴールを挙げ、2－1で競り勝った。

この結果、27試合消化時点の首位アーセナルとの勝ち点差を「2」に縮めたマンチェスター・シティは、22日に行われるトッテナム・ホットスパーとの“ノース・ロンドン・ダービー”を控えるアーセナルにプレッシャーをかけることに成功した。

公式戦5連勝と終盤戦に向けて調子を上げているなか、注目が集まっているタイトル争いについて聞かれたグアルディオラ監督は「いろいろなことが起きるだろう」と語りながら、次のように続けた。

「すべての試合に勝てるとは思えない。アーセナルについてはわからない。でも、私はそのように感じている。なぜなら、FAカップやチャンピオンズリーグもあるからだ。その後にはトラブルが待ち受けている。本当に多くの試合がある。ケガ人も出てくるだろう」

「今はリラックスして（28日の）リーズ戦に集中するのが一番だ。その後にどうなるかは見ていくしかない。それは私たちのレベル次第だけど、もっともっと良くならなければならない」

【ハイライト動画】マンチェスター・シティがニューカッスルに競り勝つ！