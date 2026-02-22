トッテナム・ホットスパーのスポーツダイレクター（SD）であるヨハン・ラング氏が、監督選考において重視する要素についても語った。21日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

トッテナムは昨年夏にブレントフォードで手腕を発揮したトーマス・フランク前監督を招へいしたものの、チームは昨年11月から失速。10日に行われたプレミアリーグ第26節でニューカッスルに1－2で敗戦し、降格圏18位ウェストハムと勝ち点「5」差の16位に低迷していたことを受け、11日にフランク前監督の解任が発表された。

そして14日、トッテナムはイゴール・トゥドール暫定監督の就任を発表。契約期間は今シーズン限りであることも伝えられていた。

ヨハン・ラング氏は、「彼（トゥドール暫定監督）は2月や3月という時期にビッグクラブの指揮を執り、すぐに結果を残してきた。それが彼を招へいした大きな理由だ」とコメント。「もちろん、彼の評判やキャリア、実績を考えれば、うまくいけば長く指揮を執ることもできる」と、今後の結果次第でトゥドール暫定監督が正式に就任する可能性を認めた。

また、ラング氏は監督選考においてプレースタイルは重視する要素であるかと質問されると、「間違いなく高い優先度にある。世界のほぼすべてのリーグにおいて、トップチームが成功するための共通点はボールを支配し、チャンスを作り出し、ボールを持っていないときも積極的にプレーをすることだ。主導権を握ることが成功につながる。それが我々の考えるサッカーだ」とボールを保持するスタイルを重要視しているとも説明し、次のように続けた。

「そして、我々は世界有数の攻撃的ポジションの選手たちを擁してきたという長い歴史がある。クラブの歴史に呼応し、ファンの心に響く独自のスタイルがある」

「ボール保持を軸にした攻撃的なスタイルと、クラブの歴史に根ざしたアイデンティティ。この2つは切り離すことができないものだと考えている」

【動画】トゥドール暫定監督の就任後初インタビュー「チームに必要なのは…」