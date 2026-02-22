Art of life 山の音

JR逗子駅を海とは反対側の改札口から出ると、少々趣の違いを感じます。

線路沿いから一本外れただけで、ひっそりと神秘的な神社を抱えるような、静かな住宅街「山の根」というエリアです。

閑静な住宅街に2024年の秋OPENした複合スペースで、鳥のさえずりを聞きながら美味しいお料理がいただけます。

「山の根」の「山の音」

その名の通り山の麓（根っこ）に面した細い路地を進んで行くと、右手に広い庭付きの一軒家が見えてきます。

 

不動産会社、古着屋、セレクトショップ、レンタルルームを併設した隠れ家的な一軒家カフェ「山の音（やまのね）」です。

 

 

門からは立派なシンボルツリーと、モダンな二階建ての建物が目に入ります。

 

 

カフェはウッドデッキを上った中央のガラス戸が入口です。

 

 

レトロ調インテリアなカフェスペース

 

 

 

アンティーク家具やアーティスト作品の展示がありつつも、まるで友人宅にお邪魔したようなホッと落ち着く空間。

一人で読書、ママ会やお子さん連れで和気あいあい、女子会やデートなど、どんなシーンにも不思議とマッチしてしまう包容力を感じます。

 

 

具材は日替わりのお楽しみ「サワードゥーオープンサンド」

 

 

サワードゥーオープンサンド　1,650円（税込）

 

オープンサンドに使用されているサワードゥーは、ミネラルが多く、噛み応えある味わい深さが特徴です。

オープンサンドの具材は季節ごとの旬や当日の仕入れ状況により変わるので、何度うかがっても飽きずにいただけそうで楽しみですね。

 

 

スパイスラッシー（ice）　770円

 

自家製ヨーグルトを使用したスパイスラッシーやクラフトコーラ、ハーブティーなど、ドリンクの種類も豊富。

テラス席でお庭を眺めながらいただく時間も贅沢です。

 

その他メニューも人気

 

本日のスパイスカレー　1,650円（税込）

 

キューバサンド　1,100円（税込）

 

スパイスカレーやキューバサンドも人気がある山の音さんでは、どちらのメニューにも林SPFポークを使用されているとか。

スパイスカレーには自家製スパイス麹を使用するなど、随所に丁寧なこだわりを感じます。

 

不動産会社からの複合施設運営へ

 

 

1階にはカフェ以外にも古着屋、セレクトショップがあり、2階はレンタルスペースになっています。

 

 

大家さんから運営管理を任されたオーナーのお二人はもともとが不動産業。

事務所だけでは部屋が余ってしまう為、「空き家再生モデルになるといいな」という気持ちで使用方法を検討していく中、様々な人との関わりや出会いを通して現在の状況に変化していったそうです。

地域の高齢者がカフェで顔見知りになってお喋りをするような憩いの場、災害があった際に炊き出しなど何かしら役に立てないかなど日々考えながら、近隣の方々との関わりも大事にされているのが伝わりました。

 

看板猫もお待ちしております

 

 

去年の取材からあっという間に大きく育った、人懐っこい寅音（トラオ）くんもお待ちしております。

 

 

The post Art of life 山の音 first appeared on 湘南人.

最寄り駅 JR横須賀線, 逗子・葉山駅, 逗子駅, 京急逗子線
住所 神奈川県逗子市山の根2-11-20
駅徒歩 JR逗子駅（東口）より徒歩10分／京急逗子葉山駅（北口）より徒歩12分
営業日 月曜日
営業時間 月木 9:30～15:00／金土日 9:30～18:00
定休日 火曜日
定休日詳細 ※Instagramにてカレンダー要確認
予約 ネット予約
電話番号 046-884-9721
受付開始 登録なし
受付終了 登録なし
予算（下限） 1000
予算（上限） 3000
支払い方法 現金
支払い方法詳細 対応クレジットカード ：VISA、Master、JCB　対応電子マネー：Suicaなど交通系、iD、QUICPay　 対応QRコード決済：PayPay、d払い、楽天ペイ、au PAY
領収書 適格請求書（インボイス）対応の領収書発行が可能 登録番号：T7020001092961
手数料 無し
席数 3室・テラス席含め　全30席
席の種類 個室
席の種類詳細 3室＋テラス席 1室8名まで 合計30名まで
個室 5〜10人の個室
貸切 貸切可能
最大予約人数 着席30人　立食50人　1部屋：8人まで
喫煙可否 全席禁煙
駐車場 無し
設備・サービス オシャレな空間
コース内容 無し
ドリンクメニュー ソフトドリンク
利用シーン ランチ
アクセス 隠れ家レストラン
サービス ペット同伴
お子様連れ 可能
公式サイト https://www.instagram.com/yamanone_/
開業年月日 2024-10-05