Art of life 山の音

JR逗子駅を海とは反対側の改札口から出ると、少々趣の違いを感じます。

線路沿いから一本外れただけで、ひっそりと神秘的な神社を抱えるような、静かな住宅街「山の根」というエリアです。

閑静な住宅街に2024年の秋OPENした複合スペースで、鳥のさえずりを聞きながら美味しいお料理がいただけます。

「山の根」の「山の音」

その名の通り山の麓（根っこ）に面した細い路地を進んで行くと、右手に広い庭付きの一軒家が見えてきます。

不動産会社、古着屋、セレクトショップ、レンタルルームを併設した隠れ家的な一軒家カフェ「山の音（やまのね）」です。

門からは立派なシンボルツリーと、モダンな二階建ての建物が目に入ります。

カフェはウッドデッキを上った中央のガラス戸が入口です。

レトロ調インテリアなカフェスペース

アンティーク家具やアーティスト作品の展示がありつつも、まるで友人宅にお邪魔したようなホッと落ち着く空間。

一人で読書、ママ会やお子さん連れで和気あいあい、女子会やデートなど、どんなシーンにも不思議とマッチしてしまう包容力を感じます。

具材は日替わりのお楽しみ「サワードゥーオープンサンド」

サワードゥーオープンサンド 1,650円（税込）

オープンサンドに使用されているサワードゥーは、ミネラルが多く、噛み応えある味わい深さが特徴です。

オープンサンドの具材は季節ごとの旬や当日の仕入れ状況により変わるので、何度うかがっても飽きずにいただけそうで楽しみですね。

スパイスラッシー（ice） 770円

自家製ヨーグルトを使用したスパイスラッシーやクラフトコーラ、ハーブティーなど、ドリンクの種類も豊富。

テラス席でお庭を眺めながらいただく時間も贅沢です。

その他メニューも人気

本日のスパイスカレー 1,650円（税込）

キューバサンド 1,100円（税込）

スパイスカレーやキューバサンドも人気がある山の音さんでは、どちらのメニューにも林SPFポークを使用されているとか。

スパイスカレーには自家製スパイス麹を使用するなど、随所に丁寧なこだわりを感じます。

不動産会社からの複合施設運営へ

1階にはカフェ以外にも古着屋、セレクトショップがあり、2階はレンタルスペースになっています。

大家さんから運営管理を任されたオーナーのお二人はもともとが不動産業。

事務所だけでは部屋が余ってしまう為、「空き家再生モデルになるといいな」という気持ちで使用方法を検討していく中、様々な人との関わりや出会いを通して現在の状況に変化していったそうです。

地域の高齢者がカフェで顔見知りになってお喋りをするような憩いの場、災害があった際に炊き出しなど何かしら役に立てないかなど日々考えながら、近隣の方々との関わりも大事にされているのが伝わりました。

看板猫もお待ちしております

去年の取材からあっという間に大きく育った、人懐っこい寅音（トラオ）くんもお待ちしております。

